Como recuperar a senha do Instagram ou mudar pelo celular ou computador

Perdeu o acesso ao Instagram e precisa de uma nova senha? Se você esqueceu a senha, pode facilmente recuperá-la usando o celular ou o computador: o Instagram pode enviar um link de redefinição para seu e-mail ou telefone.

Se você não tiver mais acesso à sua conta devido a uma invasão, o Instagram oferece um processo de recuperação mais detalhado que você pode iniciar através deste link de suporte.

Agora, se você lembra a senha atual e quer apenas mudá-la, o processo é mais fácil. Confira a seguir:

Como recuperar senha esquecida pelo celular

Uma das formas de alterar a senha do Instagram é através do link de recuperação, enviado por e-mail ou celular, veja o passo a passo a partir do aplicativo do Instagram para Android ou iOS: Na tela de login, toque em "Esqueceu a senha?" Insira seu nome de usuário ou e-mail, se quiser receber o link por e-mail, ou número de celular para receber o código de recuperação por SMS, e toque em “Avançar” Verifique seu e-mail para encontrar o link de redefinição, ou o SMS com o código de recuperação. Siga o link enviado para criar uma nova senha, ou digite o código recebido por SMS (não compartilhe este código). Digite a nova senha desejada e toque em "Continuar" – é possível selecionar a opção “Desconectar de outros dispositivos” caso acredite que outra pessoa utilizou sua conta.

Ao criar uma nova senha, escolha uma forte e única, diferente das suas outras contas, como e-mail ou banco, e que não inclua informações facilmente adivinháveis, como seu aniversário ou número de telefone.

Em caso de problemas para redefinir a senha ou se acreditar que sua conta foi comprometida, o Instagram tem mecanismos de ajuda para garantir que você possa recuperar o acesso e proteger sua conta devidamente.

Como recuperar a senha pelo computador

No computador (ou no navegador do celular), para redefinir sua senha do Instagram usando seu e-mail, telefone ou conta do Facebook, siga estes passos:

Clique em "Esqueceu a senha?" na tela de login. Forneça seu nome de usuário, e-mail ou número de telefone, ou escolha "Entrar com o Facebook". Clique em "Avançar". Siga as instruções para receber um link de redefinição. Verifique seu e-mail ou SMS para criar uma nova senha. Se precisar de mais ajuda, acesse a página de suporte do Instagram em uma nova aba.

Como mudar a senha se você sabe a atual

Agora, se você já conhece a senha atual e apenas quer alterá-la, basta acessar as configurações da conta, inserir a senha atual e a senha nova desejada, veja o passo a passo pelo aplicativo do Instagram para celular:

Acesse seu perfil tocando na foto no canto inferior. No canto superior, toque em mais opções e vá em configurações e privacidade. Escolha 'Senha e segurança' na Central de Contas. Toque em 'Alterar senha' e selecione a conta que deseja atualizar. Digite a senha atual seguida pela nova senha. Confirme a mudança tocando em 'Alterar senha'. Este método garante que você mantenha sua conta segura atualizando suas credenciais de login regularmente.

Como mudar a senha pela Central de Contas da Meta (Facebook)

Para aqueles que possuem a conta do Facebook vinculada à conta do Instagram, é possível fazer o processo de troca de senha do Instagram a partir do app (ou site) do Facebook, confira:

No app do Facebook, clique no ícone de Configurações No bloco da Central de Contas, toque em “Ver mais” Clique em “Senha e Segurança” depois em “Alterar senha” Toque no perfil do Instagram vinculado e inclua a senha atual e a nova senha desejada – caso não lembre a senha, clique em ‘Esqueceu a senha’ e siga as instruções de recuperação.

Sem acesso ao e-mail ou telefone, é possível recuperar a senha do Instagram?

De acordo com o Instagram, se você perdeu o acesso ao e-mail ou ao número de telefone vinculado à sua conta, a primeira ação recomendada é tentar recuperar esses acessos ou atualizar seu perfil do Instagram com novas informações de contato. Caso não consiga acessar o e-mail de cadastro e suas contas do Instagram e Facebook não estiverem conectadas, o Instagram não poderá fornecer acesso à sua conta.

Para problemas com o e-mail, entre em contato com seu provedor para recuperar a conta, seguindo as instruções de recuperação disponíveis, como usar links de "Esqueceu a senha?" ou responder a perguntas de segurança. O Instagram não pode intervir na recuperação de contas de e-mail.

Se não for possível retomar o acesso ao e-mail ou telefone, e você ainda tiver acesso ao Instagram, atualize as informações no seu perfil com um novo e-mail acessível. Após a alteração, tanto o e-mail antigo quanto o novo receberão notificações para confirmar a mudança. Caso não consiga acessar o Instagram, infelizmente não será possível atualizar as informações de contato.