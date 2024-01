Como mudar a letra do celular (fonte)? Passo a passo para Android

A fonte é um dos elementos visuais mais importantes de um celular. Ela pode influenciar a legibilidade, a estética e até mesmo a usabilidade do aparelho. Se você está cansado da fonte padrão do seu celular, ou quer personalizar a aparência do seu aparelho, saiba que é possível mudar a fonte em celulares Android.

Neste texto, vamos mostrar como mudar a letra do celular Android, passo a passo. Também vamos ensinar como diminuir ou aumentar o tamanho da fonte.

Como mudar a letra do celular Android

Em seu dispositivo Android, vá até “Configurações” Clique em “Tela ou Visor” Em seguida, escolha “Tamanho e estilo da fonte” Toque em “Estilo da fonte” e selecione a fonte desejada

Como diminuir ou aumentar a letra (fonte)?

Acesse as “Configurações” Clique em "Tela". Deslize para baixo e clique em "Avançado". Ache a opção "Tamanho da fonte" e mova o cursor para a direita para aumentá-la ou para a esquerda para diminuí-la.

Como usar outras fontes