Como copiar links do Instagram?

Além do clássico @ que antecede os perfis dos usuários, o Instagram oferece um link URL para compartilhar as páginas de perfil, Stories e postagens do feed. Veja como acessar e compartilhar os links:

Como pegar o link do meu perfil?

Acesse o Instagram;

Clique no ícone do seu perfil no canto inferior direito;

Embaixo da foto e descrição do seu Instagram, clique em "Compartilhar perfil"

Escolha entre compartilhar o perfil diretamente em um app terceiro ou copiar o link;

Pronto!

🕐 Tempo médio: 1 minuto

Tela mostra como copiar o link de perfil de usuário no Instagram

Como pegar o link de outro perfil?

Acesse o Instagram;

Busque pelo perfil que deseja pegar a URL;

No canto superior direito, clique nos três pontinhos;

Procure por "Copiar URL do perfil" e clique nesta opção;

Pronto! Agora é só colar o link onde quiser.

🕐 Tempo médio: 1 minuto

Como pegar o link de um Stories?

Clique no Stories. Ele precisa estar público para todos, ou seja, fora do círculo de amigos;

Na parte inferior, ícones de um coração e um avião de papel vão aparecer. Clique no avião de papel;

Novamente na parte inferior, clique em "Copiar link";

Pronto!

🕐 Tempo médio: 1 minuto

Como pegar o link de um post do Instagram?

Abra a postagem;

Clique no aviãozinho de papel, ao lado dos botões de curtidas e comentários;

Clique em "Copiar link";

Pronto!

🕐 Tempo médio: 1 minuto

