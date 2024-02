Como colocar música nos stories usando o sticker do Instagram 

Adicionar música aos seus stories do Instagram é um recurso bem legal para compartilhar as suas músicas preferidas com seus amigos.

Também é possível compartilhar músicas ou playlists do Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming nos stories.

Confira o passo a passo abaixo:

Colocando música nos stories com o sticker do Instagram

Abra o Instagram e deslize para o lado ou toque no ícone "+" para criar um novo story.

Capture ou selecione uma foto ou vídeo para o seu story.

Toque no ícone de sticker e selecione o sticker de música.

Na aba de música, você verá sugestões de faixas, poderá pesquisar por uma música específica ou escolher entre as músicas salvas.

Selecione a música desejada e escolha o trecho específico que quer adicionar ao seu story.

Finalize e publique o story com a música escolhida.

Uma dica é selecionar um trecho da música que combine com o seu story, basta arrastar a música para os lados para escolher o início. Em algumas faixas também é possível visualizar a letra da canção em tempo real, o que pode facilitar para escolher o trecho ideal para o story.

Como adicionar música que não tem no Instagram

Se a música que você quer adicionar não estiver no Instagram, uma alternativa é reproduzir a música no aplicativo de streaming desejado em segundo plano, abrir o Instagram e gravar o story, dessa forma a música aparecerá no aúdio gravado.

Como postar foto no Instagram com música

Para adicionar áudio à sua publicação no Instagram, siga estes passos simples:

Toque no ícone "+" na parte superior da tela e role para baixo até "Publicação" na parte inferior.

Capture uma foto ou selecione uma da sua biblioteca.

Toque em "Avançar" e depois em "Avançar" novamente no canto superior direito.

Selecione "Adicionar música" e escolha uma música da lista ou pesquise na biblioteca.

Utilize a barra deslizante na parte inferior para escolher a parte da música que deseja incluir com a sua foto.

Toque em "Concluir" e, em seguida, em "Compartilhar" no canto superior direito.

Dessa forma, sua publicação reproduzirá automaticamente a música escolhida quando aparecer no feed dos seus amigos ou quando alguém clicar na publicação em seu perfil.

Como compartilhar músicas do Spotify nos stories do Instagram

Além da biblioteca de músicas do Instagram, você pode compartilhar músicas diretamente do Spotify para seus stories:

Abra o Spotify e escolha a música que deseja compartilhar.

Toque em "Compartilhar" e selecione Instagram Stories.

A música será adicionada ao seu story juntamente com a capa do álbum.

Personalize e compartilhe o story.

Compartilhar letra da música do Spotify no reels

Também é possível compartilhar uma parte da letra da música nos stories, confira o passo a passo:

Escolha uma música que possui letra disponível no Spotify

Clique no botão de compartilhar no box com a letra da música

Arraste para escolher o trecho que aparecerá no story, selecione até 5 blocos de texto para compartilhar, depois clique em continuar

Escolha a opção de compartilhar nos stories do Instagram

Personalize e publique o story

Da mesma forma, plataformas como Deezer, Apple Music e Amazon também permitem compartilhar músicas nos seus stories do Instagram, seguindo passos semelhantes em cada aplicativo, basta procurar pelo ícone de compartilhamento.