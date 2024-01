O TikTok é uma das redes sociais mais populares do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários ativos. Se você quer aumentar o alcance do seu perfil e gerar mais engajamento, colocar um link na bio é uma ótima estratégia. Neste texto, vamos mostrar como colocar link na bio do TikTok, passo a passo. Também vamos dar dicas de como escolher o link certo para o seu perfil.

O que é necessário para colocar link na bio?

É importante lembrar que a funcionalidade de colocar o link em um bio só está disponível para usuários com mais de 1000 seguidores, tanto para conta pessoal quanto comercial.

Como colocar link na bio do Tiktok

Seja para promover um site, uma página de produto ou qualquer outra URL importante, siga estes passos para inserir efetivamente o link no seu perfil do TikTok:

Abra o aplicativo do TikTok e acesse a aba “Eu” no menu inferior; Selecione “Editar Perfil” abaixo do seu nome; Localize a seção “Site” e clique nela; Insira o link que quiser no local indicado; Clique em “Salvar” no canto superior direito.

🕐 Tempo médio: 1-2 minutos

Como colocar link do Instagram na bio do Tiktok

Conecte seu perfil do Instagram ao TikTok inserindo um link direto na sua bio do TikTok:

Abra o aplicativo do Instagram e acesse o seu perfil; Selecione o botão “Editar”; Toque na opção “Links”; Vá até “Adicionar link externo”; Digite a URL desejada e crie um título para o link; Finalize clicando em “Concluir”.

🕐 Tempo médio: 1-2 minutos

Como colocar link do Youtube na bio do TikTok

Para os criadores que desejam compartilhar seu conteúdo do YouTube no TikTok, siga o passo a passo:

Abra o aplicativo do TikTok e vá até a aba “Eu” no menu inferior; Selecione “Editar Perfil” abaixo do seu nome; Vá até "Site"; Insira o link do vídeo do YouTube no local indicado; Clique em “Salvar” no canto superior direito.

🕐 Tempo médio: 1-2 minutos

Link do WhatsApp na bio do TikTok

Você precisa seguir alguns passos. Primeiro, crie um link direto para o seu WhatsApp usando o formato https://api.whatsapp.com/send?phone=SeuNúmero, substituindo SeuNúmero pelo seu número de telefone sem aspas. Depois, siga estas etapas no aplicativo TikTok:

Vá até a aba “Eu” no menu inferior. Toque em “Editar Perfil”. Na seção “Site”, insira o link do seu WhatsApp. Salve as alterações.

🕐 Tempo médio: 2-4 minutos

TUTORIAIS EXAMELAB