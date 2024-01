Como baixar vídeos do TikTok com ou sem marca d’água

Baixar vídeos do TikTok, seja com ou sem marca d'água, é uma prática comum para quem deseja compartilhar conteúdo interessante em outras redes sociais, como WhatsApp ou Instagram Stories.

Este guia explica como realizar o download diretamente pelo app do TikTok ou utilizando ferramentas externas como SSSTikTok e SnapTik, disponíveis para Android e iPhone (iOS).

Como baixar um vídeo diretamente do TikTok

1. No aplicativo TikTok, acesse o vídeo que deseja baixar.

2. Toque no botão Compartilhar ao lado do vídeo.

3. Escolha a opção 'Salvar vídeo'. Se esta opção não estiver disponível, o criador do vídeo restringiu o download.

Como salvar vídeos sem marca d'água pelo SnapTik

Passo 1:

- No TikTok, use a ferramenta de compartilhamento e selecione 'Copiar link'.

- Abra o SnapTik e aguarde o reconhecimento automático do vídeo.

- Pressione 'Download vídeo (no watermark)'.

Passo 2:

- Aguarde o término do download.

- Em Android, acesse 'Configurações' > 'Armazenamento' > 'Vídeos' para localizar o arquivo.

Como encontrar os vídeos baixados no celular

Geralmente, os vídeos baixados são salvos na galeria do celular. Em alguns dispositivos, eles podem ser encontrados na pasta 'Downloads'.

Outras ferramentas para baixar vídeos do TikTok

Além de SSSTikTok e SnapTik, existem outras opções:

- DownTik (downtik.io/pt)

- SaveTik (app para Android/iPhone ou site em savetik.co/pt)

- TikDown (app para Android/iPhone)

- SaveTok (app para Android/iPhone)

- TikTok Downloader (tikdownload.com)

Lembre-se: Respeite as Diretrizes da Comunidade e não compartilhe conteúdo sem permissão para evitar banimento.

Gerenciando quem pode baixar seus Vídeos no TikTok

Para ativar/desativar o download de seus vídeos:

1. No app TikTok, vá para 'Perfil'.

2. Acesse 'Menu' > 'Configurações e privacidade'.

3. Escolha 'Privacidade' > 'Downloads'.

4. Ative/desative a opção 'Download de vídeos'.

Como salvar vídeos no seu dispositivo antes de publicar

Recomendamos salvar seu vídeo antes de publicá-lo:

1. Na tela 'Publicar', toque em 'Mais opções'.

2. Em 'Configurações avançadas', ative/desative 'Salvar no dispositivo'.