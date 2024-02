Como baixar reels pelo próprio app do Instagram

Baixar reels pelo próprio app do Instagram é uma funcionalidade interessante para aqueles que desejam salvar vídeos para ver offline ou para compartilhá-los fora da rede social, salvando o reels direto na galeria do dispositivo.

Nem todos os vídeos estão disponíveis para serem baixados, uma vez que o Instagram disponibiliza opções de privacidade ao criador do vídeo que permitem bloquear o download de um vídeo específico ou todos os reels da conta.

Diferente dos vídeos baixados via serviços de terceiros, os reels baixados nativamente possuem marca d’água com o @ do creator. Confira o passo a passo:

Passo a passo para baixar reels pelo app (Android ou iPhone)

Encontre o Reel: abra o Instagram e navegue até o Reel que deseja baixar. Botão de compartilhamento: toque nos ícone do avião de papel no canto direito do reel. Procure pela opção de baixar: selecione a opção "Baixar" caso esteja disponível, e em seguida o vídeo será baixado e salvo na galeria do celular.

Por que o reels baixado vem com marca d’água?

Ao baixar Reels do Instagram, os vídeos incluem uma marca d'água para identificar o criador original.

Além disso, se o reel contiver músicas licenciadas, elas não serão incluídas no download, fazendo com que o vídeo baixado fique sem som.

Quais reels posso baixar pelo app do Instagram?

Usuários com contas públicas podem permitir que qualquer pessoa no Instagram baixe seus Reels.

podem permitir que qualquer pessoa no Instagram baixe seus Reels. Usuários com contas privadas não permitem que seus Reels sejam baixados.

As possibilidades de download dos Reels são determinadas pelas configurações de privacidade da conta: contas públicas geralmente permitem downloads, a não ser que o usuário altere esta configuração.

Para usuários menores de 18 anos com contas públicas, a configuração padrão é não permitir downloads, mas isso pode ser modificado. Contas privadas, por outro lado, não permitem o download de seus Reels.

Desabilitando o download dos seus reels

Existem 3 maneiras de desabilitar o download dos Reels no Instagram, são elas:

Nas Configurações da Conta : Acesse seu perfil, vá em mais opções, depois em "Configurações e Privacidade", "Privacidade", e "Reels e Remix". Alterne a opção "Permitir que as pessoas baixem seus reels".

: Acesse seu perfil, vá em mais opções, depois em "Configurações e Privacidade", "Privacidade", e "Reels e Remix". Alterne a opção "Permitir que as pessoas baixem seus reels". Ao Publicar um Reel : Durante a postagem, acesse "Mais opções", depois "Configurações avançadas", e alterne a opção "Permitir que baixem seus reels".

: Durante a postagem, acesse "Mais opções", depois "Configurações avançadas", e alterne a opção "Permitir que baixem seus reels". Para um Reel Individual: Acesse o Reel desejado, vá em "mais ações", depois "Gerenciar" e escolha ativar ou desativar o download.

