Climatizador ou ar-condicionado? Veja as diferenças e qual vale mais a pena

A dúvida entre comprar um climatizador ou ar-condicionado para refrescar os dias quentes é muito comum no verão. Entretanto, a questão pode atrapalhar a compra de diferentes pessoas durante todo o ano.

Geralmente, isso acontece por causa das semelhanças entre os ar-condicionado e climatizador. Porém, apesar de servirem para deixar a temperatura do ambiente mais agradável, os dois aparelhos têm diferenças importantes no funcionamento.

Então, quais são os prós e contras de cada um deles? Afinal, o que é climatizador? Qual a diferença do climatizador para o ar-condicionado? Para responder a essas perguntas e te ajudar na decisão pela melhor opção, confira abaixo tudo sobre climatizador de ar ou ar-condicionado!

Qual é a função de um climatizador de ar

Para quem não sabe a diferença entre climatizador e ar-condicionado, vale dizer que o último resfria o ambiente. O climatizador, no entanto, funciona como um ventilador que utiliza água gelada ou gelo para refrescar e ventilar o cômodo. Assim, é mais indicado para ambientes menores e com baixa incidência de calor.

É vantagem comprar climatizador?

O climatizador de ar portátil é um aparelho bastante indicado para quem precisa daquele refresco, mas não pode gastar muito - seja na compra do aparelho ou na conta de luz. Então, se você está na dúvida entre ar -condicionado e climatizador, mas tem orçamento reduzido, o aparelho compacto pode valer a pena - caso não haja dias de calor excessivo.

Quantos metros quadrados um climatizador de ar resfria?

Vale ressaltar que o climatizador de ar funciona mais ou menos como um ventilador e é indicado para cômodos menores, de até 30 metros quadrados.

Temperatura: ar-condicionado resfria, climatizador só ventila

Uma das diferenças interessantes de destacar para quem quer adquirir climatizador ou ar-condicionado tem a ver com conforto térmico. Enquanto o ar-condicionado trabalha para diminuir (ou aumentar, dependendo do modelo) a temperatura de acordo com a sua necessidade, o climatizador de ar só refresca e ventila o cômodo.

Assim, o aparelho pode ser insuficiente em dias muito quentes, ou mesmo para cômodos que recebem muita luz solar. Mesmo que você encontre modelos de climatizador de ar que se parecem com um ar-condicionado portátil, portanto, no fim das contas os dois têm resultados completamente diferentes.

Umidade do ar: climatizador utiliza água para refrescar

Outra diferença marcante entre os dois eletrodomésticos tem a ver com a umidade do ar no ambiente onde estão. O climatizador de ar usa água num reservatório para refrescar o cômodo em que estiver funcionando. Assim, você pode colocar, até mesmo, algumas pedrinhas de gelo no para potencializar o efeito!

Por isso, ele aumenta a umidade do ar e essa diferença ajuda muito no dia a dia de pessoas com problemas respiratórios, já que ameniza o desconforto causado pelas mudanças de temperatura. Além disso, alguns modelos de climatizador também têm a função de purificar o ambiente.

O ar-condicionado, por sua vez, deixa o ar mais seco - a ponto de ressecar a parte interior das narinas de quem é mais sensível. Nesses casos, a dica é deixar um recipiente aberto com água durante o tempo de uso do aparelho.

Quais as capacidades de ar-condicionado ou climatizador?

Por ser um aparelho que apenas refresca e umidifica o ambiente, o climatizador de ar é indicado para cômodos pequenos e médios. Isto se dá pela baixa capacidade que resulta em baixo alcance para fazer efeito em espaços maiores. O ar-condicionado, por sua vez, está disponível em diferentes modelos e capacidades.

Desta maneira, o aparelho pode se adaptar à sua necessidade com alternativa de climatização eficiente. A quantidade de BTUs do aparelho é o que vai determinar o espaço em que ele deve ser usado, nesse caso.

Quem gasta mais: ar-condicionado ou climatizador de ar?

Uma boa diferença entre ar-condicionado e climatizador de ar, como já era de se esperar, tem a ver com o gasto energético. Até pela diferença de resultados, o climatizador de ar é um eletroportátil muito mais econômico do que o ar-condicionado.

A diferença de gasto na conta de luz pode ser de até nove vezes menos. Ainda assim, ele pode não ser a opção mais adequada para algumas situações.

Por isso, se você for apostar no ar-condicionado mesmo com essa condição, vale a pena ficar de olho em dois detalhes. O primeiro é o Selo Procel, que, quando tem a classificação A, garante que um eletrodoméstico funciona consumindo a menor quantidade de energia possível.

Depois disso, busque por modelos que funcionem com a tecnologia Inverter, que muda o funcionamento do compressor para que ele seja mais econômico.

Quais as vantagens do climatizador

melhor para quem tem problemas respiratórios

custa menos

ideal para ambientes pequenos com pouco gasto

Quais as vantagens do ar-condicionado

diversas potências e funções

serve para espaços de diferentes tamanhos

resfria o ar em dias muito quentes

opções quente-frio

Dicas de ar-condicionado e climatizador de ar

Matería publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui