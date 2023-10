Celular que parece iPhone: confira 5 modelos com design próximo da Apple

Você gosta do design dos iPhones da Apple, mas não quer gastar tanto? A dica é escolher um celular que se pareça com um iPhone. Embora não haja muitas opções, existem algumas com um estilo notavelmente semelhante Para te ajudar, escolhemos a dedo cinco opções que vão te lembrar dos iPhones.

Nossa lista traz modelos de duas marcas chinesas, Xiaomi e Realme, que claramente se ‘inspiraram’ nos iPhones. Temos opções básicas e algumas mais avançadas para atender a diversas preferências.

Continue com a gente e confira os cinco modelos de celular que parece iPhone.

Xiaomi Poco F5 5G: melhor celular que parece iPhone

Como chegamos à lista de celulares que parecem iPhone?

Para chegar até a lista dos celulares que parecem iPhone, fizemos uma pesquisa em modelos de todas as marcas, selecionando os smartphones que tivessem detalhes marcantes dos iPhones.

Escolhas de design como disposição das câmeras e a traseira reta com as bordas curvas foram as que mais chamaram a atenção.

Qual celular é parecido com o iPhone?

Selecionamos cinco modelos de celular que parece iPhone, confira a seguir:

Realme C35

Realme C55

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Poco F5 5G

Qual celular tem a câmera mais parecida com a do iPhone?

Na disposição das câmeras, o Realme C35 e o Redmi Note 12 5G são os mais parecidos. Mas, no quesito qualidade, o grande concorrente do iPhone é o Galaxy S23 Ultra. Ele tem uma câmera de incríveis 200MP e que faz vídeos em 8K.

Qual é a vantagem de ter um iPhone?

Além da grande qualidade de seus aparelhos, as grandes vantagens em se ter um iPhone são a sua maior segurança, já que os iPhones são os dispositivos mais seguros do mercado, e o seu maior tempo de vida útil, já que a Apple possui a melhor política de atualizações entre os smartphones.

Realme C35: celular que parece com iPhone mais barato

Realme C55: celular que parece iPhone com bom custo-benefício

Por Lucas Moreira, do Buscapé

Matería publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui