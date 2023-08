Celular não reconhece fone de ouvido? Saiba o que fazer

Imagine querer ouvir uma música ou podcast e, na hora H, o seu celular não reconhece fone de ouvido? Logo pensamos que vamos ter que comprar um modelo novo, certo? Mas nem sempre isso é necessário! Tem várias coisas que podemos fazer em casa e sem gastar dinheiro para resolver esse problema. Preparamos um tutorial com várias dicas para você recuperar os seus fones de ouvido.

Se as nossas dicas não funcionarem, fique tranquilo. Temos opções de fones de ouvido baratos e bons para te apresentar. Portanto, se o celular não reconhece fone de ouvido, leia abaixo nosso guia para tentar diagnosticar e resolver o problema.

Celular não reconhece fone de ouvido: o que pode ser?

Se o seu celular não reconhece fone de ouvido, existem algumas possíveis causas. A principal é algum problema com o seu smartphone. Mas, se você testar e não encontrar nenhum problema, podem ser outras coisas, como algum erro no seu Bluetooth, se o seu fone tiver esta conexão.

Pode ser também alguma sujeira obstruindo a conexão, algum problema com as configurações ou ainda ser algum defeito de hardware nos conectores, que só podem ser resolvidos por um técnico especialista.

Celular não reconhece fone de ouvido: como resolver?

Conheça agora a solução para todos os problemas que mencionamos antes. Como já ficou evidente, há muitas possíveis causas quando o celular não reconhece fone de ouvido. Para aprender a resolver cada uma destas possíveis causas, continue com a gente e veja a seguir o passo a passo.

Primeiramente, teste o seu dispositivo!

Se o celular não reconhece fone de ouvido, a primeira coisa que você deve fazer é testar o fone em outro dispositivo. É possível que não tenha nenhum problema com o seu smartphone, e o que esteja com defeito seja apenas o fone. Mas pode ser o contrário.

Você pode testar em qualquer dispositivo com uma entrada para fones, como TVs, outros celulares, PCs, tablets e cia. Se o seu fone tiver apenas conexão Bluetooth, teste em algum dispositivo com esta conexão.

Se o fone também não funcionar nos outros dispositivos, isso tem um lado bom! É possível que você tenha descoberto a origem do problema, e o defeito não é no seu celular! Se eles funcionarem normalmente em outros dispositivos, vamos ter que investigar mais, pois a origem do problema é outra.

Você pode ainda testar outro fone no seu celular, pois, mesmo sendo raro, é possível que o fone que estava usando não seja compatível com ele. Se também não funcionar, tente seguir as próximas dicas.

Fone de ouvido não conecta? Verifique o Bluetooth!