Celular de 128 GB barato: 10 opções para a Black Friday

Um smartphone de 128 GB pode dar conta do recado em muitas situações. Costuma ser o menor armazenamento disponível, mas isso não quer dizer que é pouca coisa. É possível armazenar vídeos e fotos e uma quantidade generosa de aplicativos.

Fizemos uma lista de dez aparelhos que podem ser uma boa escolha nesta Black Friday. Confira a seleção abaixo.

Philco Hit P10

O Philco Hit P10, lançado em 2020, possui uma tela IPS LCD simples de 6,2 polegadas com resolução de 720 x 1520 pixels. É uma linha de smartphones básicos. Inclui uma película protetora e uma capa de silicone na caixa.

Equipado com o processador Unisoc SC9863A, possui oito núcleos capaz de suportar vídeos em 1080p. Ele oferece um desempenho semelhante ao Snapdragon 450 e 460.

A bateria é de 4000 mAh, e a placa gráfica é PowerVR GE8322. A câmera traseira possui sensores de 13 MP, 5 MP (ultra-wide) e 2 MP (modo retrato). Grava vídeos em Full HD com as câmeras frontal e principal, excluindo a ultra-wide.

Possui 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna, expansível via cartão Micro SD.

Moto E22

O Motorola Moto E22 foi lançado em 2022, a tela é IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução de 720 x 1600 pixels e taxa de atualização de 90Hz.

Oferece opções de armazenamento de 32GB, 64GB ou 128GB, com suporte para cartão microSDXC. O dispositivo é alimentado pelo processador MediaTek Helio G37, acompanhado por 4GB de RAM.

As câmeras incluem uma traseira de 16 MP (wide) e 2 MP (profundidade), e uma frontal de 5 MP. A bateria é de 4020 mAh, do tipo Li-Po e não removível. A principal que vem no conjunto se dá bem em cenários bem iluminados e captura fotos com cores vibrantes em dias ensolarados. Há HDR que ativa de forma automática o balanço entre cores claras e escuras

Na parte sonora, há suporte a Dolby Atmos para som mais imersivo com filmes e jogos. Além disso, vem um fone de ouvido na caixa.

O modelo básico da Motorola traz bateria de 4.020 mAh. O carregador entrega no máximo 10W de potência, e demora mais de duas horas para carregar.

Xiaomi Redmi Note 10

Lançado em 2021, o dispositivo oferece uma tela Full HD+ SuperAMOLED de 6,43 polegadas com 60Hz de taxa de atualização, proporcionando cores vibrantes e contrastes nítidos. Seu corpo é feito de plástico, com certificação IP67 para resistência à poeira e à água até 1 metro de profundidade por 30 minutos.

Alimentado pelo processador Snapdragon 678, o aparelho está disponível em duas versões: uma com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e outra com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Ele oferece recursos como Game Turbo para melhorar a experiência de jogos e o modo escuro para economia de bateria em sua tela AMOLED.

A interface é altamente personalizável, permitindo ajustes nos planos de fundo, tela de bloqueio, ícones e fontes do sistema. Além disso, o modo de leitura 3.0 reduz a emissão de luz azul para proteger a saúde dos olhos.

No departamento de câmeras, o dispositivo possui uma configuração completa, incluindo uma câmera principal de 48 MP e uma ultra-wide, juntamente com uma câmera macro de 2 MP e uma câmera frontal de 13 MP. Ele é capaz de gravar vídeos em 4K a 30 FPS ou em Full HD a 60 FPS.

A bateria tem uma capacidade generosa de 5.000 mAh e inclui um carregador de 33 W na caixa, garantindo uma recarga rápida.

Samsung Galaxy M52

O Samsung Galaxy M52, é muito semelhante ao companheiro A71. O destaque do aparelho vai para a bateria de 5000 mAh e a tela Super AMOLED.

Xiaomi Poco X5 5G

O celular lançado em 2023 possui uma tela de 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED de 120 Hz e resolução Full HD+. A resposta ao toque é de 240 Hz, tornando-o ágil para jogos e tarefas intensivas. A opção de 60 Hz economiza bateria, mas pode ser alternada para 120 Hz para uma experiência mais fluida. Vem com conectividade 5G.

O acabamento traseiro é em plástico fosco nas cores azul, preto e verde, com vidro Gorilla Glass 3 na tela para proteção contra danos. O som é mono devido a um único alto-falante na parte inferior.

O celular possui certificação IP53 contra poeira e respingos d'água e é acompanhado por um carregador de 33W para carregamento rápido da bateria, que tem 5.000 mAh.

O design do Poco X5 se assemelha ao da variante Pro. As câmeras incluem uma principal de 48 MP (f/1.9) e uma ultra-wide de 8 MP (f/2.2), ambas da OmniVision, além de uma câmera macro de 2 MP (f/2.4). A câmera frontal tem 13 MP (f/2.45) da Samsung. A filmadora grava em Full HD a 30 fps.

O dispositivo oferece conectividade 5G, suporte a Wi-Fi de quinta geração, Bluetooth 5.1 e NFC. É alimentado pelo Snapdragon 695, o mesmo hardware do Poco X4 Pro lançado um ano antes. O MIUI 14 oferece opções de personalização, incluindo Always-on Display e efeitos visuais para notificações.

Samsung Galaxy S20 FE

O Galaxy S20 FE, lançado no Brasil em 2022, é um dispositivo que combina recursos avançados. A tela do aparelho possui generosas 6,5 polegadas, oferecendo uma experiência visual com resolução Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. A tecnologia Super AMOLED proporciona cores vibrantes e contrastes nítidos, contribuindo para uma qualidade de imagem.

Em termos de desempenho, o Galaxy S20 FE está equipado com um processador Exynos 990 ou Snapdragon 865, proporcionando uma experiência de uso ágil. A escolha entre variantes de 6 GB ou 8 GB de RAM permite que os usuários atendam às suas necessidades específicas de multitarefa. Quanto ao armazenamento interno, o dispositivo oferece opções de 128 GB ou 256 GB, proporcionando espaço para aplicativos, fotos e vídeos.

No departamento de fotografia, o Galaxy S20 FE não decepciona, apresentando uma configuração de câmera traseira tripla. A câmera principal de 12MP, com abertura f/1.8, é ideal para capturar momentos com detalhes precisos. A lente ultra-wide de 12 MP (f/2.2) amplia as possibilidades fotográficas, enquanto a câmera de 8 MP (f/2.2) oferece suporte adicional para diferentes cenários. A câmera frontal, com seus 32 MP e abertura f/2.2, assegura selfies de alta qualidade.

A expansibilidade de armazenamento é garantida pelo suporte a cartões de memória microSD de até 1 TB, proporcionando aos usuários a flexibilidade de aumentar ainda mais a capacidade de armazenamento conforme necessário. A bateria robusta de 4.500 mAh mantém o dispositivo alimentado ao longo do dia.

O Galaxy S20 FE não fica para trás no quesito conectividade, oferecendo suporte à tecnologia 5G para uma navegação mais rápida e eficiente na internet. Em termos de estilo, o dispositivo está disponível em diversas cores, incluindo vermelho, lavanda, laranja, menta, naval e branco, permitindo que os usuários escolham um visual que reflita seu gosto pessoal.

Galaxy A24 5G

O Samsung Galaxy A24 é uma excelente opção que combina design elegante e recursos avançados para atender às demandas modernas. Com um sistema operacional Android, este modelo da Samsung apresenta uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, proporcionando uma experiência visual imersiva.

As dimensões compactas de 16,21 cm de altura e 7,76 cm de largura, juntamente com o peso de 195,0g, tornam o Galaxy A24 fácil de manusear e uma escolha conveniente para o uso diário. A câmera frontal de 13.0 MP e os sensores traseiros de 50.0 + 5.0 + 2.0 MP oferecem versatilidade para capturar imagens em diversos cenários. Além de filmar em Full HD, a câmera apresenta recursos como Autofoco, Câmera Tripla, Flash, HDR, Modo Noturno e Slow Motion.

Impulsionado pelo processador MediaTek Helio G99, o Galaxy A24 atinge velocidades de até 2.0GHz, proporcionando capacidade de processamento ágil e responsiva. A memória RAM de 4.0GB contribui para a execução suave de aplicativos e multitarefas.

No que diz respeito ao armazenamento, este modelo oferece uma capacidade interna generosa de 128GB, permitindo espaço suficiente para aplicativos, fotos, vídeos e outros arquivos. Além disso, a possibilidade de expansão por meio de um cartão microSD, com suporte de até 1TB, oferece flexibilidade adicional para atender às necessidades de armazenamento dos usuários.

A bateria robusta de 5000mAh garante uma durabilidade significativa, proporcionando energia suficiente para um dia inteiro de uso comum. Com suporte para Dual SIM (Nano-SIM), o Galaxy A24 oferece flexibilidade na gestão de contatos, tornando-o uma escolha versátil e prática para usuários que buscam um dispositivo confiável e repleto de recursos.

Moto G53

O Moto G53 foi lançado no início de 2023 com algumas melhorias. A tela agora possui uma taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência de visualização mais suave. A parte traseira do dispositivo tem um acabamento fosco.

Ele é equipado com o processador Snapdragon 480 Plus e 4 GB de RAM, oferecendo um desempenho sólido para multitarefa e aplicativos mais exigentes.

O Moto G53 possui duas lentes traseiras, a principal com 50 megapixels, permitindo capturar fotos de alta resolução e gravar vídeos em Full HD. A tela de 6,5 polegadas com uma resolução de 1600x720 oferece uma experiência visual nítida.

O suporte 5G permite transferências de dados rápidas e uma boa experiência de navegação na internet, e a conectividade Wi-Fi e GPS mantém você sempre conectado.

Com 128 GB de memória interna e a possibilidade de expansão, você terá espaço suficiente para armazenar seus arquivos. Possui bateria de 5.000 mAh.

As laterais e a parte traseira do dispositivo são feitas de plástico e estão disponíveis em três opções de cores: grafite, prata e rosê. Em resumo, o Moto G53 é uma adição sólida à linha Moto G, com recursos aprimorados e um desempenho decente.

Galaxy A71

Lançado no ano de 2020, o Samsung Galaxy A71 é composto por uma tela de 6,7 polegadas com uma resolução Full HD+. A tecnologia Super AMOLED Plus aprimora ainda mais a qualidade visual.

No coração do dispositivo, encontramos um processador Snapdragon 730, um octa-core capaz de atingir até 2,2 GHz. Com 6 GB de RAM, o Galaxy A71 oferece um desempenho fluido e ágil, atendendo às demandas de multitarefa e aplicativos mais exigentes. O armazenamento interno de 128 GB fornece espaço suficiente para aplicativos, fotos, vídeos e outros conteúdos, e a capacidade de expansão via cartão microSD de até 512 GB oferece ainda mais flexibilidade.

A configuração da câmera principal é um dos pontos altos do A71, apresentando um sistema quádruplo composto por lentes de 64 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4) e 5 MP (f/2.2). Essa versatilidade permite aos usuários capturar uma ampla variedade de cenas, desde fotos detalhadas até imagens em grande angular e macro. A câmera frontal, com seus impressionantes 32 MP, garante selfies de alta qualidade.

A bateria de 4.500 mAh é um ponto forte do A71, proporcionando uma autonomia robusta para acompanhar o ritmo do dia a dia, é Dual SIM (nano SIM). Está disponível nas cores azul, preto, prata e cinza.

Samsung Galaxy A32

O Samsung Galaxy A32 foi lançado em 2021. A tela Super AMOLED de 6,4 polegadas é um dos pontos altos, proporcionando cores vibrantes e uma resolução nítida de 2400x1080 pixels.

Internamente, o Galaxy A32 é impulsionado pelo processador MediaTek Helio G80 octa-core, com uma velocidade de até 2 GHz. Essa capacidade de processamento garante uma execução suave de aplicativos e multitarefa eficiente. Com opções de até 4GB de RAM, o dispositivo oferece um desempenho responsivo, proporcionando uma experiência fluida ao lidar com tarefas exigentes.

Quanto ao armazenamento, o Galaxy A32 disponibiliza até 128 GB internos, com a opção de expansão para até 1 TB por meio de um cartão MicroSD. Essa flexibilidade atende às necessidades crescentes de armazenamento de dados, permitindo que os usuários armazenem uma ampla variedade de conteúdo sem se preocupar com limitações.

A bateria de 5000 mAh, de acordo com o fabricante, é capaz de suportar até 20 horas de reprodução de vídeos.

No departamento de fotografia, o Galaxy A32 não decepciona, com um conjunto de quatro câmeras traseiras de 64 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.2), 5 MP (f/2.4) e 5 MP (f/2.4). A câmera frontal de 20 MP (f/2.2) proporciona selfies nítidas e detalhadas.