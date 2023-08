Celular bom e barato para jogos: veja as melhores opções de 2023

Encontrar um celular bom e barato para jogos não é missão fácil. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 modelos acessíveis e que conseguem rodar jogos populares, como Free Fire e Among Us, para te ajudar nessa tarefa.

Separamos para você alguns dos melhores smartphones neste perfil. Entre eles, modelos da Samsung, Apple, Xiaomi, Realme e Motorola. Importante! Cada celular bom e barato desta lista é indicado, prioritariamente, para rodar jogos leves.

Se você deseja um aparelho com bom custo-benefício para jogos pesados, confira abaixo:

Como chegamos à lista de celular bom e barato para jogos?

Para escolher cada celular barato e bom para jogos citados aqui, consideramos a a ficha técnica dos aparelhos, como qualidade e tamanho da tela, potência do processador, armazenamento e bateria. Tudo isso de R$ 665 a R$ 1.993,25. Apenas o último, o iPhone 12, extrapola esses valores e chega a R$ 3.689,10.

Quais são os aparelhos da lista de celular bom e barato para jogos?

Abaixo, você pode conferir a lista completa de celular bom e barato para jogar que separamos. Vale lembrar que todas as opções indicadas aqui são focadas em jogos que não são tão pesados. Confira:

Samsung Galaxy A04

Redmi 10C

Galaxy A24

Redmi Note 12

Realme C55

Moto G52

Galaxy M23

Poco X5 Pro

Galaxy A54

iPhone 12

Como saber se um celular é bom pra jogo?

O melhor celular gamer consiste em um smartphone que tenha ficha técnica focada no alto desempenho para jogos. Ou seja, processadores potentes, alta quantidade de memória RAM, aprimoramentos de refrigeração, tela com boa qualidade e tamanho e bateria duradoura.

Qual é o celular mais barato para jogos?

O Redmi 10C é o celular mais barato para jogos aqui da lista, mas mostra um bom desempenho em games leves como o Pokémon Go, Free Fire e Among Us, e até alguns mais pesados. O aparelho tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, além de contar com uma bateria de boa duração.

iPhone é um celular bom para jogos?

Sim, iPhone é um celular bom para jogos, mas acaba não se encaixando por inteiro na nossa lista por ser um aparelho com custo alto. Apesar disso, incluímos o iPhone 12 por último na nossa lista como uma opção.

Agora, vamos à nossa lista completa de celular bom e barato para jogos:

Samsung Galaxy A04 Abrimos nossa lista de celular bom e barato para jogos com o Galaxy A04, da Samsung. Ele chega com tela LCD de 6.5 polegadas, resolução HD+ e taxa de atualização de 60Hz, o que proporciona uma sensação maior de imersão. Ainda tem opções de 4GB, 6GB e 8GB de memória RAM e 32GB, 64GB ou 128GB de armazenamento interno. O Galaxy A04 é alimentado pelo chipset octacore Unisoc SC9863A e executa o One UI Core 4.1, vindo com Android 12 direto da fábrica. Com essas configurações, esse Samsung roda jogos mais leves com fluidez. Por que o Galaxy A04 está na lista de celular bom para jogos e barato? Tela LCD de 6.5 polegadas e resolução HD+

Até 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno Redmi 10C O Redmi 10C, versão turbinada do 10A, é um celular barato e bom para jogos da Xiaomi, com boa autonomia de bateria e eficiente para jogos. A tela é de 6,7 polegadas, com painel IPS LCD, e o desempenho fica por conta do processador Snapdragon 680 com 4GB de RAM.

O Redmi 10C se sai bem em jogos mais leves e até em jogos mais pesados. A bateria de 5.000 mAh rende bem e garante autonomia por, pelo menos, um dia inteiro.

Por que o Redmi 10C está na lista de celular bom para jogos e barato?

Bateria de 5.000 mAh com boa autonomia

Snapdragon 680 com 4GB de RAM roda jogos leves e até alguns mais pesados

Tela de 6,7 polegadas

Galaxy A24

O Galaxy A24 é nosso segundo modelo da Samsung na lista de celular barato e bom para jogos. Assim como o A04, o A24 roda games mais leves, mas ainda sofre com gráficos mais pesados. O destaque fica por conta da bateria, de 5.000mAh e carregamento rápido de até 25W, que promete até dois dias de autonomia.

Este celular bom e barato conta com processador MediaTek Helio G99, Octa-Core de 2,2GHz, além de 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão via micros. Já a tela de 6.5 polegadas Super AMOLED é Full HD+ e tem taxa de atualização de 90Hz. Ou seja, cores vivas e ricas em detalhes para jogar.

Por que o Galaxy A24 é um bom celular gamer barato?

Tela SUPER AMOLED Full HD+ oferece imagens ricas

Bateria com autonomia de até dois dias e carregamento rápido

4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno

Redmi Note 12

O Xiaomi Redmi Note 12 é mais uma opção de celular bom e barato para jogos. Ele aposta numa grande tela AMOLED de 6.67 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Esses atributos o qualificam como um bom celular para jogar games mais leves e até alguns mais pesados.

O Redmi Note 12 ainda traz 4GB de memória RAM e 128GB de memória interna, com possibilidade de expansão. Além do processador Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm SM4375, que possibilita usar jogos com fluidez e usabilidade.

Por que o Redmi Note 12 é um bom celular gamer barato?

Tela grande de 6.7 polegadas, AMOLED, de boa qualidade para jogos

Processador Snapdragon potente

Bateria de 5.000mAh que promete boa autonomia para jogos

Realme C55 Único modelo da Realme na nossa lista de celular bom e barato para jogos, o Realme C55 se mostrou uma ótima opção para games leves e até outros mais pesados, como Black Desert Mobile e Asphault 9. O processador MediaTek Helio G88, Octa-Core, 2.0GHz, com 8GB RAM e 256GB de memória interna, não decepciona. O Realme C55 ainda aposta numa grande tela IPS LCD de 6,72 polegadas, com resolução Full HD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 90Hz. Além da grande bateria de 5000mAh e carregamento rápido de 33W. Por que o Realme C55 é um bom celular gamer barato? Tela grande de 6.72 polegadas, ótima para jogos

8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno

Bateria grande com carregamento rápido de 33W Moto G52 O Moto G52 entra na nossa seleção de celular bom e baratopara jogos e aposta no processador Snapdragon 680 da Qualcomm, octa-core, que chega a 2,4GHz, 4GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno. O resultado é potência extra para suportar jogos mais pesados. A tela pOLED de 6.6 polegadas Full HD+ (2400x1080 pixels), com taxa de atualização de 90Hz, promete imagens ricas e sem travamento. O Moto G52 ainda tem proteção visual com tecnologia no Modo Noturno, que reduz o desfoque de movimento nos jogos para o usuário ter mais clareza durante a execução de vídeos. Por que o Moto G52 é um bom celular gamer barato? Bateria de 5.000mAh, com carregamento TurboPower de 30W

Bom custo-benefício pensando em jogos

Tela grande, de 6.6 polegadas, ótima para games Galaxy M23 O Galaxy M23 da Samsung é um dos melhores custo-benefício entre os celulares bons para jogos. A tela de 6.6" polegadas com resolução Full HD+ garante boa nitidez, enquanto a taxa de atualização de 120Hz ajuda a suavizar as animações. O celular bom e barato da Samsung traz o processador Snapdragon 750G (otimizado para jogos), com 6GB de memória RAM e 128GB de memória interna, ideal para games mais exigentes. O Galaxy M23 possui boa autonomia de bateria (5000mAh), que dura mais de um dia com uso moderado para alto. Por que o Galaxy M23 está na lista de celular bom para jogos e barato? Taxa de atualização de 120 Hz e processador Snapdragon 750G garantem fluidez

Tela de 6.6" polegadas com resolução Full HD+

Bateria com boa autonomia de mais de um dia

