Celular bom e barato na Black Friday: 5 opções até R$ 900

A Black Friday é uma ótima oportunidade para comprar um celular novo, mas nem sempre é fácil encontrar um modelo que atenda às suas necessidades e esteja dentro do seu orçamento. Por isso, preparamos este texto com 5 opções de celulares bons e baratos que custam até R$ 900.

Galaxy M14 128gb

O Samsung Galaxy M14 é composto por uma tela de 6,6 polegadas e tem resolução Full HD+ (2408x1080 pixels), além de utilizar um painel LCD IPS.

Sua câmera principal quádrupla apresenta uma lente de 50 MP, sensor de profundidade de 2 MP e câmera macro de 2 MP, com aberturas de f/1.8, f/2.4 e f/2.4, respectivamente. A câmera frontal possui 13 MP e abertura de f/2.0. Em termos de gravação, o Galaxy M14 suporta vídeos em Full HD com resolução de 1920x1080 pixels.

Equipado com o processador Exynos 1330 e 4 GB de RAM, o smartphone oferece armazenamento interno de 128 GB, com opção de expansão. Sua bateria robusta tem capacidade de 6000 mAh.

O sistema operacional é o Android 13, complementado pela interface One UI 5, e é 4G.

Redmi 12C 128gb

O Xiaomi Redmi 12C é um smartphone intermediário que chegou ao Brasil em agosto de 2023. O aparelho tem um preço acessível e oferece algumas especificações interessantes, como um processador satisfatório, diversas opções de memória RAM e armazenamento, e uma bateria robusta.

Vem com um processador satisfatório e com diversas opções de memória RAM e de armazenamento. Mas peca no conjunto de câmera dupla e na taxa de atualização da tela. No entanto, os aparelhos da Xiaomi são conhecidos por sua bateria robusta.

O Redmi 12C apresenta uma tela de 6,71 polegadas com resolução HD+ e 500 nits de brilho máximo. Destaca-se pelo Modo Leitura, que é responsável por suavizar a luminosidade da tela, reduzindo a luz azul. Tem taxa de atualização de 60 Hz.

Está disponível no Brasil em cores como azul escuro, cinza grafite, verde claro e lilás. O dispositivo vem com a MIUI 13 baseada no Android 12 do Google.

O aparelho possui câmeras bem modestas. A câmera principal de 50 MP (f/1.8) vem com um sensor auxiliar VGA para o Modo Retrato. A câmera frontal tem 5 MP (f/2.2) e utiliza inteligência artificial para correções e funções como Modo Noturno e Modo HDR.

Segundo o fabricante, a bateria de 5.000 mAh proporciona até 34 horas de chamadas, 20 horas de reprodução de vídeo, ou cerca de 13 horas de jogos, acompanhada por um carregador de 10 W.

Equipado com o chipset MediaTek Helio G85 de oito núcleos a 2 GHz, o Redmi 12C oferece opções de 3 GB, 4 GB ou 6 GB de RAM, juntamente com escolhas de armazenamento interno de 32 GB, 64 GB ou 128 GB, expansíveis até 1 TB com cartão microSD.

Galaxy A24 128gb

O smartphone possui uma tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, ideal para experiências de jogo. A resolução da tela é Full HD+ (1080 x 2340 pixels), utilizando um painel Super AMOLED. O sistema operacional é o Android 13, impulsionado pelo processador Helio G99 da MediaTek, acompanhado por 4 GB de RAM.

A capacidade de armazenamento interno é de 128 GB, com possibilidade de expansão para até 1 TB por meio de um cartão microSD. A bateria possui uma capacidade de 5.000 mAh, prometendo até 21 horas de uso contínuo no 4G, navegação Wi-Fi por 21 horas, reprodução de vídeos por 20 horas e reprodução de áudio por até 105 horas, segundo o fabricante.

Embora não suporte redes 5G, o modelo inclui NFC. O sistema de câmeras tem estabilização óptica de imagem, o que ajuda a deixar fotos menos tremidas. A câmera traseira principal é de 50 MP (f/1.8), acompanhada por uma ultra-wide de 5 MP (f/2.2) e uma câmera de 2 MP (f/2.4). A câmera frontal é de 13 MP (f/2.2). O dispositivo é capaz de gravar vídeos em Full HD a 30 fps e em câmera lenta a 120 fps.

No aspecto de telefonia, o smartphone é Dual SIM (Nano-SIM) e está disponível nas cores preto, verde e prata.

Galaxy A14 64gb

O Samsung Galaxy A14 é um smartphone intermediário com tela de 6,6 polegadas e resolução Full HD+. O tipo de painel utilizado é PLS LCD, garantindo qualidade na reprodução de cores e ângulos de visão.

O dispositivo vem com conjunto de câmera quádrupla. Esta configuração inclui uma lente principal de 50 MP (f/1.8), uma lente macro de 2 MP (f/2.4) para captura de detalhes próximos, e um sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4) para efeitos de desfoque. A câmera frontal, com seus 13 MP (f/2.0), promete selfies de qualidade.

O Galaxy A14 é impulsionado pelo processador Mediatek Helio G80 (12 nm), oferecendo desempenho satisfatório para tarefas cotidianas. As opções de memória RAM são de 4 GB ou 6 GB.

O armazenamento interno de 128 GB possibilita a expansão via cartão de memória, que oferece espaço adicional para aplicativos, fotos e vídeos. A bateria de 5000 mAh promete durabilidade, mantendo o dispositivo ativo ao longo do dia.

O Galaxy A14 opera no Android 13, personalizado com a interface One UI Core 5. Em termos de conectividade, o suporte para 4G.

Além disso, o dispositivo oferece diversas opções de conectividade, incluindo Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.2, NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.

Motorola Moto E22 128gb

O Motorola Moto E22 possui uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+ de 1600x720 pixels, e utiliza um painel IPS LCD.

Na parte traseira, tem uma lente de 16 MP e um sensor de profundidade de 2 MP, ambos com aberturas de f/2.2 e f/2.4, respectivamente. A câmera frontal, com 5 MP e abertura f/2.4, oferece qualidade em selfies. O Moto E22 é capaz de gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels.

O Moto E22 é impulsionado pelo processador MediaTek Helio G37, proporcionando um desempenho ágil. Com opções de 2 GB e 4 GB de memória RAM, o smartphone oferece fluidez nas operações. O armazenamento interno de 128 GB, expansível via cartão de memória, assegura espaço suficiente para aplicativos, fotos e outros arquivos.

A bateria robusta de 4020 mAh proporciona durabilidade ao longo do dia. Com o sistema operacional Android 12, o Moto E22 oferece uma interface moderna e recursos atualizados. Além disso, o suporte para tecnologia 4G.