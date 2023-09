Celular até 1000 reais: os melhores aparelhos para comprar em 2023

O primeiro diferencial desse modelo é sua tela AMOLED FHD+ 6,67’’ com taxa de atualização de 120Hz. Ou seja, a imagem em movimento terá menos borrões e será mais fluida.

O Redmi Note 12 possui câmera tripla traseira até 50MP e câmera selfie de 13MP, tirando boas fotos para um celular até 1000 reais.

O Redmi Note 12 é um intermediário que tem o processador Qualcomm Snapdragon 685, considerado um dos melhores para os celulares da categoria.

Galaxy M14 5G - Melhor bateria

O Galaxy M14 5G é mais um modelo da marca Samsung com diferencial da sua tela FHD+ com taxa de atualização de 90Hz, deixando a imagem mais suave principalmente em jogos e vídeos. O armazenamento é 128GB com possibilidade de expansão até 1TB com MicroSD.

Como o próprio nome já destaca, possui compatibilidade com a tecnologia 5G, trazendo menor tempo de download e melhor conexão. O modelo também oferece suporte NFC, tornando possível o pagamento por aproximação.

A bateria de 6000mAh permite o uso um pouco além do padrão (sem exageros!) antes de uma nova recarga. Você vai poder fazer aquela sessão de fotos sem o celular te deixar na mão, viu?

Por que o Galaxy M14 5G está na lista de celular até 1000 reais?

Tela FHD+ com taxa de atualização 90Hz

Suporte NFC, permitindo pagar por aproximação

Possibilidade de expansão do armazenamento com MicroSD

Bateria 6000mAh, acima da média dos outros da categoria

Moto G52 - Vai além do básico