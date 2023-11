Black Friday: Playstation 5 está com o menor preço em 6 meses; veja ofertas

O videogame da Sony Playstation 5 está sendo ofertado por R$ 3.431,12, no menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé, R$ 352,88 mais barato que o normal. Confira as ofertas selecionadas abaixo e ficha técnica do aparelho.

Ficha técnica do PlayStation 5

Processador: AMD Ryzen Zen 2

Placa de vídeo: AMD com arquitetura Radeon RDNA 2

Resolução: 4K até 120Hz, podendo chegar a 8K

Armazenamento: SSD de 825 GB

Memória RAM: 16 GB

Controles: DualSense

Serviço online: PlayStation Store / PlayStation Plus

Recursos e Entretenimentos: 4K8KHDRJogos on-lineMicrofone embutidoNetflixYouTube

Vale a pena comprar PlayStation 5 na Black Friday?

O PlayStation 5, lançado pela Sony, destaca-se como uma potência na próxima geração de consoles de videogame. Com um impressionante salto tecnológico, o PS5 oferece gráficos de alta fidelidade e uma experiência de jogo imersiva, alimentada pelo seu processador personalizado AMD Ryzen Zen 2 e pela GPU RDNA 2.

O SSD ultrarrápido do console redefine os tempos de carregamento, proporcionando transições instantâneas entre os ambientes de jogo. O controle sem fio DualSense introduz uma dimensão tátil única, com gatilhos adaptáveis ​​e feedback háptico que elevam a sensação de realismo.

Além disso, o PS5 incorpora tecnologias como o ray tracing para efeitos visuais avançados e suporte para resolução 4K, prometendo uma qualidade visual incomparável.

Com uma biblioteca de jogos exclusivos e compatibilidade com títulos anteriores, o PlayStation 5 se destaca como um marco na evolução do entretenimento digital.