Black Friday 2023: Samsung Galaxy S23 Ultra está no menor preço em 6 meses; veja ofertas

O celular da Samsung Galaxy S23 Ultra está sendo ofertado por R$ 4.998,99, no menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé. Confira as ofertas selecionadas abaixo e ficha técnica do aparelho.

Ficha técnica do Galaxy S23 Ultra

Tela: Dynamic AMOLED 2x de 6.8" QHD+

Taxa de atualização: 120 Hz

RAM: 12 Gb

Bateria: 5.000 mAh, carregamento rápido de 45 W, carregamento sem fio de 15 W, carregamento reverso sem fio de 4,5 W

Dimensões: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 233 g

Conectividade: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C

Câmeras: Traseira: 200 MP, f/1.8, 26 mm, OIS, PDAF, 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 10 MP, f/2.4, 10x telephoto, OIS, PDAF, 10 MP, f/4.9, 100x telephoto, OIS, PDAF Frontal: 12 MP, f/2.2, 22 mm

Outros recursos: S Pen embutida, resistencia a água e poeira (IP68), leitor de impressão digital ultrassônico na tela, suporte a S Pen

