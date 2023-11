Black Friday 2023: Galaxy A13 vs Galaxy A23, qual vale mais a pena? Veja ficha técnica

As diferenças estão nos detalhes quando o assunto é Galaxy A13 e Galaxy A23. Tudo vai depender de quais recursos você mais usa, e o que você espera do seu aparelho. Para quem procura uma internet rápida, o Galaxy A23, por exemplo, possui versão 5G.

Os dois aparelhos são

Ficha técnica do Galaxy A13

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080x2408 pixels)

Painel da tela: PLS LCD

Câmera principal quádrupla: 50, 5, 2 e 2MP

Câmera frontal: 8 MP

Processador: Exynos 850

Memória RAM: 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento: 32, 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, via microSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Sistema: Android, com atualizações

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Internet: 4G

Cores: preto, branco, azul e rosé

Lançamento: 2022

Ficha técnica do Galaxy A23

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: TFT LCD

Câmera principal quádrupla: 50, 5, 2 e 2MP

Câmera frontal: 8MP

Processador: Snapdragon 680, oito núcleos de até 2.4GHz

Memória: RAM 4GB

Armazenamento: 128 GB

Sistema: Android, com atualizações

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Internet: 4G ou 5G

Cores: azul, branco, rosê e preto

Lançamento: 2022

Samsung A23 vs A13: comparação

Design parecido

O Galaxy A13 tem proteção Gorilla Glass 5, com uma parte traseira de plástico brilhante com quatro câmeras em um módulo retangular e um leitor de impressão digital na lateral. Seu design é semelhante ao Galaxy A32.

Por outro lado, o Galaxy A23 tem parte traseira de plástico fosco, com quatro câmeras dispostas em um módulo quadrado, acompanhado de um leitor de impressão digital lateral. Seu design é inspirado nos modelos mais caros da linha A, como o A52 e o A72.

Tela

Os dos dois aparelhos têm a mesma dimensão e a mesma resolução: são 6,6 polegadas e Full HD+ (1080x2408 pixels). A diferença entre os dois está no painel e na taxa de atualização da tela. Enquanto o Galaxy A13 possui uma PLS LCD, o Galaxy A23 tem uma TFT LCD.

Uma tela de celular PLS LCD usa a tecnologia PLS desenvolvida pela Samsung, oferecendo maior ângulo de visão, brilho e resolução do que as telas IPS LCD convencionais.

Já a tela de celular TFT LCD utiliza a tecnologia TFT para controle individual de pixels, proporcionando melhor qualidade de imagem, cores e contraste, embora com ângulo de visão menor e maior consumo de energia.

O ponto principal é que PLS LCD se destaca em ângulo de visão, brilho e resolução, enquanto TFT LCD sobressai em qualidade de imagem, cores e contraste, ambas usando cristal líquido para formar imagens na tela.

A taxa de atualização da tela do Galaxy A13 é de 60 Hz, o que significa que a tela atualiza 60 vezes por segundo. O Galaxy A23 é de 90 Hz, o que significa que a tela pode exibir até 90 quadros por segundo. Isso melhora o desempenho em jogos, aplicativos e animações da interface One UI. A taxa se ajusta conforme o conteúdo na tela, reduzindo para economizar bateria em conteúdo estático.

Câmeras

O Galaxy A23 possui quatro câmeras na parte traseira e uma na parte frontal. As câmeras do modelo oferecem recursos como modo noturno, HDR, panorama, reconhecimento facial, filtros, adesivos, embelezamento, temporizador, grade, entre outros. O aplicativo da câmera permite ajustar o brilho, o contraste, a saturação, a temperatura e o tom da imagem antes de capturar. Veja as especificações de cada sensor:

Câmera principal de 50 MP, abertura f/1.8, autofoco, estabilização óptica, flash LED, gravação de vídeo em 4K a 30 fps;

Câmera ultrawide de 5 MP, abertura f/2.2, ângulo de 123 graus, sem autofoco;

Câmera macro de 2 MP, abertura f/2.4, distância focal de 4 cm, sem autofoco;

Câmera de profundidade de 2 MP, abertura f/2.4, auxilia no efeito de desfoque de fundo;

Câmera frontal de 8 MP, abertura f/2.0, foco fixo, gravação de vídeo em 1080p a 30 fps.

Já o Galaxy A13 inclui recursos como foco automático, HDR, modo noturno, reconhecimento facial e estabilização de imagem. Veja as especificações de cada sensor:

Câmera principal de 50MP, abertura de f/1.8, foco automático, sem estabilização de imagem e zoom digital;

Câmera ultra-wide de 5MP, abertura de f/2.2, foco automático, sem estabilização de imagem e zoom digital;

Câmera macro de 2MP, abertura de f/2.4, foco automático, sem estabilização de imagem e zoom digital;

Câmera de profundidade de 2MP, abertura de f/2.4, auxilia no efeito de desfoque de fundo;

Câmera frontal de 8MP, abertura de f/2.2, sem foco automático e sem estabilização de imagem.

Bateria

O Galaxy A13 e o Galaxy A23 tem baterias de 5.000 mAh, proporcionando potencial semelhante de autonomia. No entanto, a duração real da bateria depende de diversos fatores.

A Samsung estima que o Galaxy A23 ofereça 26 horas de reprodução de vídeos, 28 horas de navegação na internet e 174 horas de reprodução de áudio, embora o Galaxy A13 não tenha dados divulgados, é provável que tenha um desempenho semelhante.

Ambos suportam carregamento rápido de até 15W, tornando a recarga eficiente. A escolha entre eles deve considerar outros critérios, como design, câmera, processador, memória e preço.