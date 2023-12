Ar-condicionado portátil: vale a pena? Veja modelos

O ar-condicionado portátil é uma opção para climatizar ambientes sem a necessidade de instalação fixa. Sua mobilidade permite o deslocamento. Além de refrigerar o ambiente, alguns modelos desempenham funções adicionais, atuando como umidificadores e purificadores de ar.

Qual a diferença do ar-condicionado portátil para o convencional?

O ar-condicionado portátil oferece mobilidade, sendo prático para espaços pequenos, além de não precisar de instalação.

Em contrapartida, o ar-condicionado convencional é uma instalação fixa. Ele costuma ter eficiência superior na refrigeração do ambiente e por sua operação mais silenciosa em comparação ao modelo portátil. A longo prazo, o ar-condicionado convencional tende a ser mais vantajoso, consumindo menos energia em relação ao seu equivalente portátil.

Ar-Condicionado Portátil Springer Midea 12000 BTUs Frio MPH-12CRV

Por que comprar este modelo?

O ar-condicionado portátil da Midea é projetado para refrigerar ambientes por meio do ciclo frio, com capacidade de 12000 BTUs. É equipado com funcionalidades como controle remoto, rodas para facilitar o transporte e baixo nível de ruído.

Além de seu papel primário de climatização, o ar-condicionado oferece recursos adicionais, como a função dormir e timer. Ele também pode ser usado como um umidificador e purificador de ar.

O aparelho tem 70.3cm de altura, 34.5cm de largura e 35.5cm de profundidade. Seu peso de 25.3kg facilita o transporte e a movimentação conforme necessário. Opera em duas opções de tensão, 127V ou 220V.

Ar-Condicionado Portátil Hisense 12000 BTUs Frio AP-12CWBRNPS00

Por que comprar este modelo?

O Ar-Condicionado Portátil Hisense 12000 BTUs Frio AP-12CWBRNPS00 tem capacidade de refrigeração de 12000 BTUs, opera no ciclo frio e é equipado com controle remoto.

Possui rodas que facilitam o transporte, proporcionando flexibilidade para posicionar o ar-condicionado conforme a necessidade. Suas medidas são de 70.3cm de altura, 34.5cm de largura e 35.5cm de profundidade, além de um peso de 25.3kg.

O ar-condicionado apresenta a função dormir, função timer e tem baixo nível de ruído. Além de sua função primária de resfriamento, o dispositivo desempenha um papel adicional como um umidificador e purificador de ar. É compatível com uma voltagem de 127V.

Vale a pena comprar um ar-condicionado portátil?

Um ar-condicionado portátil pode ser uma boa alternativa para quem não quer fazer grandes mudanças em casa, já que não requer instalação. Mas lembre-se de olhar tanto a potência do aparelho quanto o consumo de energia dele.

