Ar-condicionado portátil: confira os melhores modelos

Com design italiano tecnológico, outro ar-condicionado portátil 12000 BTUs da nossa lista é o Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12. Ele conta com a tecnologia Blue Air, que garante melhor difusão de ar fresco no ambiente. Além disso, ainda é até 10% mais silencioso do que concorrentes e dispõe apenas de ciclo Frio.

Aliás, este ar-condicionado portátil 12000 BTUs tem diversas funções interessantes para seu cotidiano. Entre elas, destacam-se a Desumidificar e Ventilação, Resfriamento Rápido, Sleep e Turbo. Esta última define o resfriamento a 16°C e a velocidade da ventilação no máximo. Outros destaques são o Timer e o filtro de ar com grade.

Com baixo consumo energético, este modelo pode ser ótima opção para quem se pergunta se ar-condicionado portátil é bom. Ele está disponível em versões 127V ou 220V e conta ainda com controle remoto com display LCD.

Ficha técnica do ar-condicionado portátil Olimpia Splendid 12000 BTUs

Capacidade: 12000 BTUs

12000 BTUs Ciclo: Frio

Frio Filtragem: Filtro de Ar com grade

Filtro de Ar com grade Voltagem: 127V ou 220V

127V ou 220V Gás Refrigerante: R-410A

3. Ar-Condicionado Portátil Olimpia Splendid Dolceclima