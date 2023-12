Ar-condicionado 12000 BTU vale a pena? Veja modelos

Com a variedade de modelos disponíveis no mercado, pode ser difícil escolher o ar-condicionado ideal para as suas necessidades. Neste texto, vamos explicar o que é BTU, quantos metros quadrados um ar-condicionado 12000 BTU é ideal, qual o consumo dele e apresentar alguns modelos disponíveis.

O que é BTU?

BTU, ou British Thermal Unit, nada mais é que uma unidade de medida de calor usada para quantificar a potência de refrigeração em aparelhos de ar-condicionado. Um BTU representa a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma libra de água em um grau Fahrenheit, equivalente a aproximadamente 0.5556 graus Celsius.

Na especificação de aparelhos de ar-condicionado, o BTU é empregado como medida de potência de refrigeração. Quando se trata de sistemas de resfriamento e aquecimento, a abreviação utilizada é BTU/h (BTU por hora), onde a potência é expressa como a quantidade de energia (BTU) por unidade de tempo. Para referência, 1000 BTU/h é equivalente a 0.293 kilowatts de potência térmica.

Quantos metros quadrados um ar-condicionado 12000 BTU é ideal?

Esta potência de ar-condicionado é indicado para lugares pequenos, em torno de 20m².

Qual o consumo de um ar-condicionado 12000 BTU?

A resposta é: varia dependendo da marca do aparelho. Assim como o tempo de uso e a tarifa de energia cobrada em uma região. Para obter o consumo mensal em kWh, consulte a média indicada no manual ou na etiqueta do ar-condicionado.

Modelos de ar-condicionado 120000 BTU

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA31

O ar-condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA31 é equipado com o compressor DUAL Inverter da LG, proporciona até 70% de economia de energia e refrigeração 30% mais rápida. Sua capacidade de refrigeração é de 12.000 BTUs.

Além disso, o aparelho possui conectividade e comandos de voz com o Google Assistente por meio do LG ThinQ, permitindo o controle fácil e intuitivo por meio de comandos de voz. Suas dimensões internas são 837 x 307 x 189 mm, enquanto as dimensões externas são 717 x 483 x 230 mm.

Ar-Condicionado Split Hi Wall Springer Midea AirVolution 12000 BTUs Frio 42AFFCG12S5 / 38TFCB12S5

O ar-condicionado incorpora a tecnologia AirVolution, evitando correntes de ar diretas.

O aparelho também apresenta a função eco noite, um recurso que se destaca pela eficiência energética. Ao optar por essa função, o consumo de energia é reduzido em até 74% em comparação com o modo normal, segundo o fabricante.

Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra 12000 BTUs Frio Inverter AR12BVHZCWK

O modelo da Samsung é equipado com a Tecnologia Digital Inverter Ultra, da Samsung, que proporciona uma economia de energia de até 73%. Seu resfriamento rápido é impulsionado pelo compressor Digital Inverter.

Também há filtro antibacteriano lavável, capaz de manter o ar fresco e limpar a unidade interna, eliminando até 99% das bactérias através de uma densa malha antibacteriana. O recurso Auto Clean opera automaticamente após o desligamento, removendo poeira e umidade do trocador de calor, evitando a proliferação de bactérias e mofo.

O Modo Good Sleep monitora a temperatura e umidade. O compressor, dotado da tecnologia Digital Inverter e com 10 anos de garantia, funciona eficientemente e silenciosamente, graças ao silenciador de tubo duplo. A serpentina de cobre, presente na linha Samsung, oferece maior resistência e durabilidade.

Com um design simples, modular e leve, a instalação do ar-condicionado é facilitada, demandando apenas 2 parafusos e partes de encaixe, reduzindo o tempo de instalação em 45%. Com capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs, as dimensões da unidade externa são compactas, medindo 660 x 475 x 242 mm.

Ar-Condicionado Portátil Springer Midea 12000 BTUs Frio MPH-12CRV

O ar-condicionado portátil da Midea é projetado para refrigerar ambientes por meio do ciclo frio, com capacidade de 12000 BTUs. É equipado com funcionalidades como controle remoto, rodas para facilitar o transporte e baixo nível de ruído.

Além de seu papel primário de climatização, o ar-condicionado oferece recursos adicionais, como a função dormir e timer. Ele também pode ser usado como um umidificador e purificador de ar.

O aparelho tem 70.3cm de altura, 34.5cm de largura e 35.5cm de profundidade. Seu peso de 25.3kg facilita o transporte e a movimentação conforme necessário. Opera em duas opções de tensão, 127V ou 220V.