Talk Show EXAME IN: como o Enjoei virou um negócio que movimenta R$ 100 milhões por mês

“Eu e o Tiê viemos do mundo do e-commerce. Sempre tivemos muita vontade de transformar esse setor. Eu queria ver coisa linda na internet, como tem quando as pessoas vão ao shopping, que existe um cuidado com as vitrines.” Esse é o começo da história do Enjoei (ENJU3), que a fundadora e chairman Ana Luiza McLaren contou no talk show do EXAME IN: sobre como ela e o marido, Tiê Lima, CEO da plataforma, começaram o negócio a partir de um Blog.

O Enjoei tem dez anos desde que ganhou CNPJ e a plataforma já movimenta em vendas mais de R$ 100 milhões ao mês, com 1 milhão de compradores e 1 milhão de vendedores. Esse agito no ‘second hand’ gerou uma receita líquida de R$ 37,5 milhões entre abril e junho. O que começou como um blog recebeu o cadastro de 4 milhões de itens no segundo trimestre — cada vez mais concentrado em moda.

Enquanto fazia o road show para a abertura de capital, que aconteceu em dezembro de 2020, a Analu, como é chamada, se deparou com um desafio: definir o Enjoei. Não era só “second hand”, nem recirculação, nem brechó online. Hoje, está claro na cabeça da empresária o que é a plataforma. “O produto final do Enjoei é o movimento. Porque nós temos a capacidade de fazer com que as coisas que não estão em uso, ganhem uso. A gente movimenta ela, com frete, etiqueta, manuseio”, diz, do jeito apaixonado que fez dela uma sensação na época da oferta pública inicial (IPO) — todo mundo no mercado queria conhecer e falar com Ana Luiza McLaren.

Depois do gás que conquistou com os recursos da oferta pública, o Enjoei caminha para o break-even, ou seja, o equilíbrio das contas, entre fim de 2023 e começo de 2024. Essa é a orientação que Tiê tem transmitido aos investidores. A plataforma chegou com investidores estrelados na base, de casas que se tornaram sócias com rodadas ne venture capital, como Monashees, Bessemer, Dynamo, entre outras. Agora, conquistou outros acionistas ilustres, que seguem firme a despeito do movimento global de se desfazer de ativos cuja perspectiva de lucro está no futuro, as startups, como as casas Absoluto e Sharp.

