TALK SHOW EXAME IN: CEO da Via conta os segredos de 3 anos de reestruturação

A Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com, vai completar três anos sob nova administração. Roberto Fulcherberguer assumiu a presidência da companhia em junho de 2019, logo após a pulverização do controle da empresa em bolsa pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA), junto com um time de executivos. Neste mês, o talk show do EXAME IN comemora seu primeiro ano de vida. E Fulcherberguer participou do bate-papo para contar todos os segredos dessa transição da empresa e do futuro da Via.

Quando assumiu, ele e esse grupo de executivos receberam um pacote de opções que dará direito a uma fatia importante da companhia ao fim de 5 anos. O plano de remuneração agora foi esticado para um total de sete anos. O preço de exercício agora, como explicou ele ao EXAME IN, está “debaixo d’água”, com a derrocada das empresas ligadas à economia digital. Entretanto, segundo o executivo, todo time tem muita confiança no projeto da companhia.

Quando Fulcherberguer chegou à Via, pouco mais de 10% das vendas eram feitas pelo e-commerce e os canais físico e digital estavam começando a serem reintegrados — o GPA, do Grupo francês Casino, havia feito o favor de separar as operações. As vendas brutas da empresa somavam R$ 7 bilhões e o GMV do online (próprio e de terceiros), R$ 1,6 bilhão — de acordo com dados do segundo trimestre de 2019.

No primeiro trimestre deste ano, o GMV total da companhia foi de praticamente R$ 11 bilhões. A Via já adotou a filosofia do modelo chinês e não identifica mais o que é digital e o que é físico: apresenta tudo como venda omnicanal, uma vez que todas as suas lojas estão convertidas para esse modelo. A única separação é o 1P e do 3P, ou seja, o que é venda da Via e o que é de sellers.

Em menos de três anos, a digitalização e a omnicanalidade estão 100% implantadas no negócio. Na frente do market-place, a companhia saiu de 10 mil para 130 mil sellers ao longo de 2021 e agora se prepara para oferecer muito mais do que um canal de venda para outros varejistas e para a indústria.

No bate-papo com o EXAME IN, Fulcherberguer contou de tudo um pouco (confira no link abaixo). Desde a transformação, até o potencial para alguns segmentos. A companhia, em busca de rentabilidade cada vez maior, está expandindo a venda de serviços logísticos e de gestão completa de e-commerce (com todo inventário centralizado). "Eu entreguei em todas as cidades do Brasil no ano passado. Só ficou faltando uma."

Outra frente de receita, é o crediário, que se digitalizou durante pandemia. Na loja física, essa forma de pagamento responde por 30% do volume, enquanto no online, por 6%. “Veja o tamanho da avenida de crescimento que temos pela frente”. Com 60 anos de experiência no crediário, a Via decidiu no ano passado entrar no crédito pessoal, desvinculado da compra de produtos na plataforma. A carteira está em R$ 250 milhões. “Mas poderia ser de R$ 1 bilhão. É que estamos indo passo a passo”, completou o executivo.

“Eu acho incrível o ativo que essa marca possui. Tem 10 músicas no Brasil que citam o crediário das Casas Bahia espontaneamente e eu não patrocinei nenhuma”, brinca ele, mas com exemplo concreto da extensão do conhecimento da marca.

O programa recebe grandes personalidades do mundo corporativo e financeiro para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação.





