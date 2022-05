TALK SHOW EXAME IN: Alelo vai buscar mercado de R$ 300 bi em mobilidade

Aos 19 anos, a Alelo vive uma grande transformação, resultado do aumento da concorrência no setor de benefícios, e um processo de diversificação de negócios. A companhia tem oito milhões de usuários no serviço de refeição e alimentação e mais de dois milhões de clientes na Veloe, que nasceu há quatro anos como uma operação de tag para pedágios. Agora, o segmento de mobilidade é uma das principais apostas da Alelo. “Esse mercado, que inclui gestão de frota, tem um potencial a ser explorado muito grande. Estamos falando de R$ 300 bilhões ao ano”, conta Cesario Nakamura, presidente da empresa, que está no talk show do EXAME IN dessa quinzena.

O volume total é quase o dobro do mercado de alimentação e refeição, que movimenta entre R$ 150 bilhões e R$ 180 bilhões. O executivo, que está à frente da empresa há três anos e meio, conta que boa parte das inovações nasceram das necessidades que surgiram durante a pandemia, embora o esforço de diversificação seja anterior. Além do serviço de home-office, um cartão à parte para dar conta das despesas necessárias com o trabalho remoto, a companhia lançou o Alelo Tudo, que unifica os benefícios todos em um único plástico.

A companhia faz parte da EloPar, uma controlada Bradesco e Banco do Brasil. “Não tem quem não conheça nossos acionistas e isso ajuda bastante”, diz o executivo.

Outra novidade pandêmica foi o lançamento do “Pede Pronto”, um serviço de delivery e de take-away lançado no segundo semestre do ano passado. Nem bem estava na rua, e a companhia fechou uma parceria com a Arena Allianz, para eventos. Agora, é o aplicativo oficial de eventos realizados no espaço, de jogos de futebol a shows de rock. Quem quiser comprar bebidas ou alimentos em fila, faz o pedido pelo app. Sobre essa nova frente, porém, os dados ainda são segredo.

