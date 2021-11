TALK SHOW EXAME IN: 5º maior no agro, Ricardo Faria abre sua estratégia

Ricardo Faria, o empresário que é o maior emergente do setor de agronegócios do país, após a adquirir a Insolo por R$ 1,8 bilhão, tem apetite para crescer muito mais. Ele deixou claro esse potencial durante o Talk Show do EXAME IN, no qual falou sobre a digitalização do setor, as novidades e perspectivas, além de detalhar seus planos de expansão.

Até o começo de 2020, Faria era um empresário do setor de granjas, após consolidar diversas aquisições relevantes em três anos e se tornar o maior produtor de ovos do país, com 14 milhões de aves sob a bandeira da Granja Faria. A granja teve início em 2007, por meio de uma parceria com a então Perdigão. Era então uma empreitada paralela ao seu grande negócio, a Lavebras, a maior lavanderia industrial do país.

Mas, ao vender a lavanderia, no início de 2017, por mais de R$ 1 bilhão, Faria acelerou sua frente de agronegócios. No início do ano passado, criou a Terrus, para atuar também na produção de grãos e neste ano comprou a Insolo, assumindo assim a quinta posição nesse negócio. A Insolo tem uma marca consolidada ao longo de 20 anos e pertencia ao endowment da Universidade de Harvard, que investiu para tornar a propriedade uma operação de pesquisa. Daqui para frente, além de ganho de eficiência que permitirão aumentar o plantio, Faria considera arrendar terras adjacentes que estão disponíveis.

Tanto a Granja Faria quando a Insolo têm frentes de pesquisa e produtos na área de biotecnologia para orgânicos, com biofertilizantes e biodefensivos. Com isso, o empresário já planeja o próximo negócio. Esse sim, na opinião dele, com potencial para ser uma companhia listada em bolsa no futuro.

Engenheiro agronômo de formação, Faria conta que a lavanderia era um negócio circunstancial e que o campo é sim o seu verdadeiro lugar. O empresário é o 12º entrevistado do EXAME IN.

