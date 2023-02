Talk Show EXAME IN: 2023 deve marcar retorno do turismo ao patamar pré-pandemia, diz CEO da CVC

O ano de 2023 deve marcar o retorno do setor de turismo aos níveis pré-pandemia. A previsão é de quem entende do assunto: Leonel Andrade, presidente da CVC Corp, a maior companhia de viagens do Brasil e da Argentina. O executivo esteve no Talk Show do EXAME IN (confira a íntegra ao fim do texto) para falar sobre a quantas anda o negócio. O fim de 2022 marca, segundo ele, o surgimento de uma empresa completamente diferente do que a existentes até 2019.

“Confusão é uma palavra muito elegante para descrever aquele momento”, brinca Leonel Andrade, presidente da CVC, a maior empresa de viagens e turismo do Brasil, a respeito de sua chegada na empresa, que acumulava em um mesmo momento investigações sobre inconsistências contábeis, mudança no grupo de investidores de referência e a paralisação absoluta de seu mercado, com o fechamento instalado mundo afora como tentativa de contenção da contaminação da covid-19.

Nos primeiros nove meses de 2022, último número público conhecido, a CVC Corp registrou quase R$ 11 bilhões em reservas consumidas, praticamente o dobro de igual período de 2021. Apesar da força da retomada, o ritmo de viagens não retornou ao cenário pré-pandemia. No terceiro trimestre, segundo o executivo, estava em torno de 80% do que era feito antes da crise sanitária, mas com esse percentual avançando mês a mês.

Andrade aponta algumas questões que são o desafio do setor para essa retomada à normalidade. Ele lembrou que, em razão do câmbio e da alta do petróleo, a inflação do segmento foi muito alta. Para completar, muitas empresas desmontaram suas estruturas, para tentar resistir e sobreviver. Agora, a recontratação da mão-de-obra exige treinamento, em um cenário de demanda reprimida, o que leva a uma combinação de alta nos custos e questões de qualidade.

Enquanto tinha que apagar muito incêndios ao mesmo tempo, o CEO da CVC teve também de montar um plano de longo prazo para companhia. O projeto envolvia, como em todos os setores, muita tecnologia. No acumulado de 2022 até setembro, a companhia investiu R$ 170 milhões, 127% a mais do que em 2021. “O crescimento da CVC se deu muito calcado em distribuição [são 1.100 lojas pelo Brasil] e produto”, destacou o executivo. Agora, o foco no cliente exige facilidades e, ao mesmo tempo, uma gestão de dados que permita mais assertividade da empresa em suas vendas. A companhia estreou agora no fim de 2022 uma nova plataforma que integra todo processo de venda em loja, e ainda o aplicativo e o site utilizados pelo consumidor. “Até pouco tempo, um vendedor que estivesse atendendo um cliente que fez reserva de passagem, hotel e aluguel de carro, não conseguia colocar tudo no mesmo carrinho.”

Mas, além do retorno à normalidade das vendas, a CVC Corp ainda tem desafios pela frente, como sua estrutura de capital e, no balanço do quarto trimestre, ainda deve haver os últimos efeitos negativos ligados a créditos de clientes gerados ainda pela pandemia. Se tem um setor que foi atingido em cheio, foi o turismo. Não restam dúvidas. Mas as oportunidades que surgem também são muitas e variadas.

