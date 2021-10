Talk show: Daniel Castanho, do Grupo Ânima, fala sobre o ensino do futuro

“Educação para um país não pode ser prioridade, tem de ser premissa”. A frase é de Daniel Castanho, fundador do Grupo Ânima Educação, na oitava edição do EXAME IN, talk show da EXAME comandado pela jornalista Graziella Valenti. Filho de um dono de colégio de Sorocaba, no interior de São Paulo, o empresário basicamente nasceu na escola e hoje preside o conselho de administração de um grupo que acumula mais de 340.000 alunos.

Na entrevista, Castanho, que também é sócio do empresário Ricardo Semler no plataforma Lumiar, dedicada ao ensino fundamental, questiona o modelo de educação tradicional, padronizada e conteudista, da escola que funciona como uma prisão e que forma o aluno de maneira passiva — do ensino fundamental ao superior — que, segundo ele, teve uma proliferação de cursos medíocres nos últimos 15 anos.

O empreendedor, que fundou a Ânima a partir da aquisição de uma faculdade com 3.000 alunos, também comenta o impacto e o legado da pandemia no setor. Na sua visão, o conteúdo vai deixar de ser fim para se transformar em meio, quebrando as paredes da escola, conectando alunos a diferentes realidades e conhecimentos, por meio da tecnologia.

Castanho fala ainda sobre seu sonho de transformar o Brasil por meio da educação e sobre a revolução urgente e necessária no modelo do setor. O futuro, para ele, está em um modelo híbrido, fluido e integrado, dando ao professor o papel de mediador e, ao aluno, o papel de protagonista do seu aprendizado e da sua história, transformando o sistema de ensino em um ecossistema de aprendizado.

