Startup criada em 2020 fatura R$ 1 mi por mês e conquista CFO do PayPal

Com o desejo de empreender juntos desde que trabalharam na startup Incognia (antiga In Loco), os publicitários Adrian Ferguson e César Moura decidiram transformar o sonho em realidade em um período conturbado para o Brasil e para o mundo: março de 2020. A pandemia de coronavírus, que mudou radicalmente o consumo, era a oportunidade perfeita para o negócio de mídia que a dupla planejava. Em 45 dias, depois de um esforço de desenvolvimento de tecnologia, eles colocaram no ar a primeira versão do produto da sua startup, a HYPR.

De forma simplificada, o que a empresa faz é usar dados que os usuários fornecem sobre sua localização no mundo físico e digital para direcionar as publicidades online. Uma pessoa que antes da pandemia frequentava muitas hamburguerias, por exemplo, passaria a receber anúncios online de hambúrgueres congelados e ketchup.

"Os lugares em que os consumidores entram para comprar são como uma impressão digital de quem eles são. O que a gente fez foi entender esses comportamentos do mundo físico e direcionar para e-commerce", diz Ferguson.

Com um ano e meio de operação e dez pessoas no time, a HYPR conquistou 26 grandes clientes, como a fabricante de bebidas Diageo e a companhia de alimentos Heinz. A solução da startup caiu como uma luva para marcas que tinham um bom engajamento no varejo físico e precisavam descobrir como chegar até o consumidor pela internet.

Hoje, a empresa já fatura cerca de R$ 1 milhão por mês e tem como meta ganhar o mesmo por semana até o final do ano. Para isso, está reforçando a equipe e o quadro de acionistas com profissionais experientes. O último a entrar foi Lucas Medola, diretor financeiro do PayPal para América Latina, que fez um aporte financeiro na empresa e passa a ocupar um assento no conselho consultivo da startup.

Medola, que investe e mentora startups há quase uma década, disse ao EXAME IN ter se encantado com a solução da HYPR. "Entendo muito do mercado de o2o [online to offline], no PayPal a gente trabalha de uma forma ou de outra com a digitalização do mundo físico, então me surpreendi quando tive contato com eles. É raro ver uma startup jovem com um produto já encaixado no mercado e faturamento tão alto", diz o executivo.

A companhia trabalha para manter sua solução sempre atualizada, afinal, é difícil competir com as dezenas de ferramentas de marketing existentes no mercado. Segundo Moura, que construiu a tecnologia, o fato de os fundadores conhecerem profundamente o mercado de publicidade ajudou a entregar um produto que promete ser diferente da média.

“Mostramos aos anunciantes de perfume, por exemplo, que eles precisam entregar anúncios para pessoas que visitam lojas de chocolate fino. Em ambos os casos, o objetivo é presentear. É esse tipo de insight que queremos explorar", diz o cofundador.

No curto prazo, os sócios não planejam grandes mudanças no rumo do produto ou do modelo de negócios. A missão é ganhar escala com a solução atual, conquistando novas grandes contas. O desafio será fazer isso enquanto mantém o atendimento personalizado a cada um dos clientes.

“Com tantas mudanças no mercado, como o fim dos cookies e as alterações da Apple, entendemos que nosso papel é ser parceiro das marcas, ajudando a entender os possíveis caminhos para os anúncios online”, afirma Ferguson.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.