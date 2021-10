Startup brasileira Gringo recebe R$50 mi para expandir app para motoristas

A startup brasileira Gringo tem um objetivo declarado: tornar-se a melhor amiga dos motoristas. Para isso, a meta é criar um ecossistema de serviços voltados aos donos de veículos no mercado nacional. Hoje, só em São Paulo, a empresa já conquistou 2 milhões de motoristas, e chegou a hora de expandir a operação. Para isso, a startup anuncia hoje a captação de uma rodada de investimento de R$ 50 milhões, liderada pelo fundo de venture capital Kaszek, com participação dos fundos GFC e Onevc. O valor será utilizado para a criação de novos serviços para o motorista e também para reforçar a equipe da empresa.

"O Gringo investirá na oferta de novos produtos e serviços, como seguros e financiamento de veículos, ampliação do time de tecnologia e na expansão para novos estados no Brasil, além da possibilidade de também estarmos presentes em outros países da América Latina", diz para a EXAME Rodrigo Colmonero, fundador e CEO do Gringo. "No Brasil existem 70 milhões de motoristas e queremos ajudá-los cada vez mais. De um jeito simples, seguro e prático. O nosso objetivo é estar presente em todos os estados até o fim de 2022."

Atualmente, o aplicativo do Gringo para celular funciona em São Paulo e no Paraná. Ele permite ao motorista realizar o monitoramento do status do veículo junto às autoridades e ter suporte na gestão da sua documentação. É possível, por exemplo, consultar facilmente pelo app a existência de multas pendentes de pagamento ou impostos, como o IPVA, e realizar pagamentos. A startup também produz conteúdos voltados ao motorista brasileiro nas redes sociais e oferece atendimento via canais digitais.

De acordo com dados da própria startup, o engajamento com o aplicativo tem sido alto, com 94% dos motoristas que o utilizam afirmam que serão fiéis à plataforma.

"Estamos extremamente entusiasmados em continuar nossa parceria com o Gringo, eles estão digitalizando um mercado que impacta o dia a dia do brasileiro. A empresa encontrou rapidamente product market fit, está crescendo rapidamente, e já facilitou a vida de milhões de motoristas com uma solução muito direta e fácil de usar. O Gringo está bem posicionado para oferecer produtos e serviços e ajudar milhões de motoristas em toda a sua jornada", diz, em nota, Santiago Fossatti, sócio na Kaszek.

Fundado em 2020, em São Paulo, o aplicativo Gringo foi idealizado por Caique Carvalho, Rodrigo Colmonero (CEO) e Juliano Dutra. Com apenas um ano de mercado, a empresa já captou o aporte anunciado hoje e também foi selecionado para o programa de scale-up da Endeavor, voltado a startups com potencial de crescimento acelerado.