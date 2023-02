Santander: entenda a provisão para Americanas que derrubou o lucro e saiba que poderia ter sido pior

Todo mundo está curioso para entender o quanto e como o Santander (SANB11) provisionou a recuperação judicial da Americanas (AMER3), que disse à Justiça ter R$ 43 bilhões em compromissos a pagar, entre trabalhadores, fornecedores, prestadores de serviços e instituições financeiras. O banco espanhol tem um crédito de R$ 3,7 bilhões a receber da companhia. O que todos viram acontecer foi uma queda de 47% no lucro líquido societário, para R$ 1,6 bilhão. No ano, a redução foi de 16%, para R$ 12,6 bilhões, o que deixa evidente que o estrago nos números ficou nos três últimos meses do ano.

O motivo é a provisão para a carteira de crédito do atacado por um evento subsequente, ou seja, que ocorreu após o término de dezembro. Até aqui, todo mundo compreendeu também. Mas, ficou a pergunta: quanto foi provisionado desse caso específico? Banco nenhum pode dar nome aos clientes ou anunciar a provisão realizada por empresa.

Contudo, quem procura, acha. O balanço com seus pormenores mostra o caminho das pedras. Claro que todos os detalhes estão na parte considerada a mais chata dos demonstrativos financeiros: as notas explicativas.

O Santander, e todos os bancos, precisam relatar como sua carteira de crédito está distribuída por nível de risco de cliente e como estão as provisões. Pois bem: de setembro para dezembro, os créditos de risco E saltaram de R$ 7,6 bilhões para R$ 11,24 bilhões (em uma escala que vai de AA até H, ou seja, de bastante seguro para muito arriscado). Curiosamente, a diferença é justamente o que tem a receber da Americanas.

Vale registrar aqui que essa distribuição não é volátil. O que significa que os banco s não ficam mudando a percepção de qualidade de crédito a todo tempo. Tanto que as demais linhas estão muito semelhantes ao trimestre anterior. Grandes alterações ocorrem apenas diante de eventos relevantes.

O Santander, assim como os demais bancos credores da Americanas, estão em uma dura batalha judicial com a empresa, para conseguir assegurar recursos da empresa que estavam depositados e também para entender como o rombo dos R$ 20 bilhões foi feito. O banco já conseguiu, inclusive, realizar busca e apreensão de documentos na empresa, a respeito da comunicação dos executivos e dos conselheiros de administração. O Bradesco também obteve vitória semelhante na Justiça. O que todos querem com essas informações é achar e responsabilizar os culpados e fazer com que honrem os compromissos.

No risco E, a regulação sugere uma provisão de 30%. O Santander, porém, sempre faz um volume extra ao mínimo regulatório e o total dessa linha ficou em 34%, ou R$ 3,86 bilhões. Na comparação com a posição de setembro, um alta de apenas de R$ 264 milhões.

A única coisa não explicada aqui é porque o saldo das operações de risco E subiram 48% e as provisões relacionadas a isso apenas 7,3%. O que ocorreu, mas sem clareza dos motivos, é que o percentual provisionado até setembro para essa clase era de 47% e agora, até setembro, caiu para 34%.

É preciso ver o que os investidores irão achar disso quando entender, ou não entender, os motivos.