Raízs: o segredo da foodtech para triplicar de tamanho a cada ano

Apesar de ter ganho o apelido de "celeiro do mundo" por ser um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, o Brasil ainda fica na lanterna quando o assunto é o desperdício de alimentos — sim, acredite! Dados recentes do Índice de Desperdício de Alimentos, feito pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dão conta que cada brasileiro joga fora, em média, 60 quilos de alimentos perfeitamente consumíveis todos os anos.

Foi pensando em mudar essa realidade, em 2016, que o engenheiro Tomás Abrahão criou Raízs, uma foodtech de saudáveis e orgânicos que busca não só oferecer alimentos de qualidade — e sem desperdício — para o consumidor final, mas também valorizar o pequeno produtor de orgânicos e agroecológicos, os saberes tradicionais e artesanais e a sazonalidade do cultivo. Ela conecta o campo a restaurantes e clientes individuais.

Além da já conhecida assinatura de cestas com legumes e verduras orgânicos, a Raízs oferece, sob o mesmo modelo e também de maneira avulsa, mais de 2.500 itens em categorias como mercearia, bebidas e laticínios, ovos, aves, carnes, pescados e produtos para a casa — ou seja, uma experiência completa de supermercado, mas com um impacto mais positivo para a coletividade.

Deu certo: desde 2016, a empresa triplica a cada ano. Atualmente, já são mais de 300 mil clientes atendidos por cerca de 200 funcionários e mais de 800 produtores "da rede" — que recebem não só a demanda e um pagamento, mas também apoio financeiro para estruturar suas produções. Com isso, no primeiro semestre do ano passado, a Raízs atraiu 4 mil novos clientes para a sua base. E no mesmo período deste ano, foram mais 7,5 mil novos consumidores, assinantes ou avulsos — um aumento, portanto, de 87% em novos clientes.

A companhia recebeu o primeiro aporte, de R$ 10 milhões, no ano passado. "Quanto mais crescemos, mais impacto geramos na vida dos agricultores. É muito difícil alguém comprar com a gente e depois sair, porque além da proposta inovadora, também cuidamos de quem se relaciona com a gente", explicou Abrahão em entrevista exclusiva ao EXAME IN. Segundo ele, além de ajuda com crédito, a Raízs paga ao produtor um valor, em média, 24% acima do mercado e também oferece suporte de agrônomos no planejamento e acompanhamento da produção. "Reconhecemos o produtores como protagonistas do processo."

Com a proposta de usar a tecnologia para viabilizar os novos processos que propõe, a empresa, que começou na garagem da casa de Abrahão teve investimento anjo de dois nomes conhecidos: Pedro Navio, presidente da Kraft Heinz, e Antônia Brandão Teixeira, fundadora da healthtech Bloom, de cuidados com mulheres e famílias. "Eles nos ajudaram com dinheiro, mas também suporte, diretriz, troca, conselhos, estratégias", conta o CEO da Raízs, que já atua na capital, litoral e interior paulista e aposta na expansão geográfica para seguir crescendo.

"Queremos expandir para outros estados, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, inclusive com a entrega last-mile que já fazemos em algumas cidades de São Paulo", conta Abrahão, que diz ver um mercado bastante promissor para empresas que, como a dele, querem ir além do lucro pelo lucro. "O consumo é o que dita as mudanças nas companhias. Se o consumidor buscar verdade nas empresas, e não cair no famoso 'greenwashing', talvez tenhamos cada vez mais negócios como esse."

