Parceria entre CRM&Bônus e Azul quer transformar como empresas lucram com dados

A CRM&Bônus e a Azul lançam nesta segunda-feira um produto inédito, o Boas Vindas Azul. A iniciativa aumenta a quantidade de benefícios aos passageiros sem onerar a companhia aérea — na verdade, gerando receita. O lançamento pode ser replicado em diferentes empresas, e, com isso, representa o pontapé inicial para um novo olhar sobre monetização de dados e fidelidade de consumidores.

Tudo começou a partir da necessidade de a Azul monetizar a base de 16 milhões de clientes que participam de programas de fidelidade. Um problema que foi colocado à mesa por John Rodgerson, CEO da companhia aérea, a Alexandre Zolko, fundador da CRM&Bônus, num almoço em maio. Sete dias depois, eureka: Zolko sugeriu o programa atual, que levou cinco meses para ser implementado até ser lançado oficialmente neste mês.

A novidade acontece em uma plataforma popular no Brasil, o WhatsApp. Pouco depois de aterrissar, os clientes vão receber uma mensagem da Azul+CRM&Bônus dando as boas vindas ao destino e oferecendo descontos em um estabelecimento da região ou em um e-commerce. Os lojistas que aparecem nessas ofertas vêm da base da empresa de giftback, que hoje reúne duas mil marcas e 35 mil lojas. “Já começamos a ir atrás de novas marcas, o que é muito bom, porque, caso venham para a base, são clientes em potencial das outras soluções que oferecemos”, diz Zolko.

O cliente poderá clicar em “sim” ou em “sugerir uma nova oferta”. Caso opte pela segunda opção, outra loja, de outro segmento, deverá aparecer — e esse processo poderá ser repetido por até três vezes. As sugestões são personalizadas, uma vez que consideram o comportamento de compra desse consumidor tanto na base da azul quanto a partir de dados de comportamento que já estejam presentes na plataforma da empresa de giftback.

A cada lead gerado — ou seja, a cada vez que uma pessoa clica em “sim” na mensagem de WhatsApp — a Azul e a CRM&Bônus recebem uma comissão, dividida igualmente. Do lado dos lojistas, a solução se torna atrativa por chegar a um consumidor com alta probabilidade de comprar naquele estabelecimento a um preço baixo. A solução tem como objetivo cobrar em torno de um décimo do custo de plataformas como Meta e Google.

A partir do dia 20 de outubro, o produto estará disponível em São Paulo e Brasília, alcançando aproximadamente 3,5 milhões de clientes. O plano é expandir a oferta para todos os 160 destinos que a Azul oferece até dezembro.

"Esse é um canal para trazermos mais receita, sermos mais eficientes e aumentarmos o contato com nossos clientes. Hoje, aplicativos bem-sucedidos gastam uma fortuna tentando atrair consumidores, mas nós já temos os dados de 16 milhões de pessoas, que conhecemos por seus hábitos. Conseguir usar isso é o primeiro passo para nos tornarmos uma empresa de tecnologia, um de nossos grandes objetivos", diz Rodgerson.

Por enquanto, a novidade está disponível apenas no Brasil, mas o plano de internacionalização já existe. Para Rodgerson, um dos próximos destinos, a médio prazo, pode ser a Flórida, pela alta concentração de brasileiros e por ser um destino característico de compras. “Só no Sawgrass, há 17 lojas vendendo malas. E muitas delas falam português!”, afirma o executivo.

O projeto inaugura uma nova linha de receita para a empresa de giftback. Tudo ainda é muito recente, mas, caso a tese se comprove, essa nova forma de trabalhar pode acelerar o passo da jornada da empresa fundada por Alexandre Zolko rumo à conquista dd novos mercados.

Até aqui, a empresa de dados cresceu principalmente apoiada em duas soluções: o giftback (o desconto a ser usado em diferentes lojas para uma próxima compra a partir de determinado valor gasto) e o vale-bônus, uma espécie de marketplace de ofertas dedicado a atrair novos consumidores. Hoje, reúne mais de 100 milhões de pessoas cadastradas em sua base.

O racional do projeto com a Azul traz uma continuação dessa estratégia. Assim como nas duas ofertas anteriores, uma das premissas centrais é a de reduzir o custo de aquisição de cliente (CAC) para marcas, trazendo benefícios claros a quem vai usar esses descontos. A diferença é que, agora, está presente um terceiro agente nessa equação como fonte de dados, a empresa aérea.

A grande vantagem da CRM&Bônus nisso tudo é a ligação com os pontos de venda de todo o Brasil. A cada lead gerado, a companhia consegue transmitir de forma automática o desconto a todos os lojistas cadastrados, sem a necessidade de usar cupons de desconto, por exemplo, diminuindo a fricção. E reduzindo o custo desses players com aquisição de clientes, uma dor comum em meio à alta dos preços de plataformas on-line.

Trata-se de uma experiência comprovada com números. A partir do giftback, empresas vendem de 10% a 20% mais do que antes de aderir a esse produto.

A ideia é expandir a oferta tão logo quanto possível para outros setores — com moderação, para não bombardear consumidores com mensagens de WhatsApp. Ainda que os planos não sejam imediatos, a empresa deixou claro o contrato de exclusividade com a Azul no setor aéreo.

“Isso pode ser um grande motor de faturamento nosso nos próximos anos. A gente pode com esse projeto ajudar outras companhias que tenham o mesmo desafio de ter muito dado, trabalhando de forma exclusiva com uma por setor. Por enquanto, vamos fazer a Azul voar mais alto”, diz Zolko.