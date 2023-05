O tombo de 15% da 3R Petroleum, o aumento de capital surpresa e seu conselho vendido em ações

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) nesta segunda-feira, dia 17, desabam mais de 15%. O motivo? O tempero apimentado do aumento de capital surpresa anunciado pela empresa, entre R$ 600 milhões e R$ 900 milhões. Na bolsa, a 3R está avaliada em R$ 5,7 bilhões, com as ações negociadas pouco abaixo de R$ 28.

A companhia, em nenhum momento, havia sinalizado que necessitaria de recursos adicionais para pagar pelo Polo Potiguar, cuja adquisição da Petrobras foi anunciada em janeiro do ano passado por R$ 1,3 bilhão. A aprovação do negócio pode estar próxima e, portanto, seu pagamento. Ontem à noite, a empresa pegou os investidores no susto ao informar a captação privada – ou seja, sem oferta pública – a um preço de R$ 24,45. O valor embute um desconto da ordem de 20% sobre a média dos últimos 30 pregões antes de 11 de abril.

A frustração tem uma pitada ainda mais ardida: o conselho de administração fez uma aposta de queda no valor das ações, por meio de opções de venda. A preços atuais seria equivalente a pouco mais de R$ 70 milhões. O documento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não traz detalhes, como prazo das opções e valor de strike. Mas não resta dúvida de que opções de venda são uma aposta na queda dos preços e de que as operações foram contratadas no mês passado.

Consultada, a 3R preferiu não comentar o assunto. A companhia possui capital totalmente disperso na B3. A maior acionista é a Gerval, com patrimônio da família Gerdau, que possui uma fatia pouco inferior a 10%.

O que terminou de incomodar o mercado veio da teleconferência nesta manhã, quando os executivos explicaram que uma injeção de recursos era debatida internamente há cerca de quatro meses, seja via dívida, seja via ações. O argumento da companhia para emitir novas ações é que o desenvolvimento dos projetos ficaria protegido de oscilações no preço do petróleo. Dado o atual custo de dívida, tomar crédito poderia ameaçar a capacidade de investimento futuro, a depender do preço do petróleo no mercado internacional.

O conselho da 3R é conhecido por ser ativo em operações de bolsa, inclusive no mercado de opções. Portanto, a movimentação em derivativos não chega a ser uma surpresa. Mas o timing perfeito para se apostar na venda realmente causou mal-estar.

Em dezembro, janeiro e fevereiro, o conselho tinha opções de compra. Em março, houve uma clara inversão na tendência no entendimento dos participantes desse colegiado. No agregado, o conselho vendeu 2,1 milhões de opções de compra e montou uma posição de quase 2,5 milhões de opções de venda. Detalhe: havia mais de 400 pessoas ouvindo a teleconferência da 3R nesta manhã.

O relatório da CVM sobre a posição dos administradores não personaliza a movimentação. Por questões de sigilo bancário, a informação é prestada ao mercado de forma agregada, por órgão de administração. Tudo que se sabe que é foram participantes do conselho. O colegiado da companhia é composto por Roberto Castello Branco, Richard Gerdau Johannpeter, André de Camargo Bartelle, Guilherme Affonso Ferreira, Harley Lorentz Scardoelli, Paula Kovarsky e Carlos Alberto Pereira de Oliveira.