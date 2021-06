Natura &Co traz executivo para liderar serviço financeiro para consultoras

Inovação financeira não é apenas para o setor financeiro. A Natura &Co América Latina vai anunciar nesta quarta-feira, dia 2, a criação de uma vice-presidência de serviços financeiros. Quem vai ocupar o cargo é José Manuel Silva, que vai se reportar diretamente ao presidente da unidade, João Paulo Ferreira. A área será responsável por desenvolver soluções como o &Co Pay, sistema lançado no fim de 2020 que permite que as consultoras tenham sua própria conta digital.

Atualmente, mais de 150 mil consultoras contam com esse recurso e têm acesso a serviços de saldo, extrato e transferência gratuitos, além de poder pagar contas, fazer recarga de celular e realizar compras usando cartão de débito em um conjunto de serviços antes só disponíveis de forma fragmentada, oferecidas por diferentes plataformas e empresas. Mas a companhia tem planos maiores, por enquanto, estratégicamente guardados.

Após o desempenho do primeiro trimestre, quando trouxe crescimento — com destaque para a operação da Avon —, a empresa voltou a sua máxima histórica na B3, avaliada em mais de R$ 73 bilhões. O mercado olha atentamente os dados da gigante americana adquirida, pois sempre quis acompanhar qual seria o êxito na revitalização da marca e na integração dos processos. Quando as duas foram unificadas, o valor em bolsa estava em R$ 50 bilhões, em janeiro de 2020.

A companhia, que historicamente já se posicionava com discurso e ação calcados em valores ambientais, sociais e de governança (ESG), um dos temas que está se tornando caro aos investidores, agora também tem dado cada vez mais atenção à inovação, em suas mais diversas frentes.

Na financeira, o objetivo é expandir o ecossistema para consultoras Natura e Avon e alavancar vendas com as facilidades. O grupo tem um universo de 4,5 milhões de revendedoras na região latino-americana. Esse total deve crescer ainda mais, pois a programação é alcançar mais países da região até o fim deste ano. Só no Brasil, eram mais de 1,1 milhão de consultoras.

Manuel Silva nasceu em Caracas, na Venezuela, mas foi criado no Porto, em Portugal. Ao longo de 22 anos de carreira, esteve na SAP, executando projetos na Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido. Na Inglaterra, ingressou no mercado bancário, trabalhando no HSBC, onde ocupou posições na Europa e no Brasil. Foi responsável por operações, tecnologia e contas digitais no Banco Carrefour e, mais recentemente, liderou a transformação digital do Grupo Sofisa.

O grupo Natura &Co tem diversos projetos de inovação em andamento, muitos deles na área financeira. Há mais de 150 squads trabalhando com tecnologia na empresa e um total superior a 300 startups com potencial de serem parceiras já mapeadas. O projeto do grupo é transformar cada revendedora em uma espécie de loja que, pode ter, inclusive seu próprio sistema de pagamentos.

