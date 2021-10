Keycash capta R$ 185 milhões para turbinar crédito imobiliário

O Brasil tem R$ 6 trilhões em imóveis parados que poderiam movimentar a economia. É uma enorme oportunidade pouco explorada, na visão da fintech KeyCash, focada no mercado imobiliário. O Banco Central estima que o mercado de crédito com imóveis em garantia pode chegar a R$ 500 bilhões. A fintech dá, nesta terça-feira, 25, mais um passo para se consolidar como um competidor relevante neste mercado.

A KeyCash acaba de anunciar uma rodada de captação de R$ 185 milhões. Sua plataforma, baseada em inteligência artificial e dados preditivos, já contabiliza cerca de R$ 600 milhões em aprovações de créditos com garantia de imóvel desde 2018 – a meta é chegar a R$ 3 bilhões até 2025, com expansão da área geográfica.

A nova rodada foi viabilizada por vários investidores – entre eles o Banco Modalmais, que adquiriu 11% da operação no fim de setembro. Entre as prioridades, agora, está triplicar o time de tecnologia. A KeyCash libera até 60% do valor do imóvel em crédito com taxa a partir de 0,82% para pessoas que desejam ter dinheiro na mão. O tíquete médio é de 300 mil reais por empréstimo.

A partir do fim de outubro o serviço de crédito com garantia imobiliária da KeyCash já deve passar a estar disponível para os clientes do Modal. A base de 1,5 milhão de clientes do banco passa a ser um hub de captação com grande potencial de prospecção para a KeyCash.

Há alguns dias, a KeyCash firmou também uma parceria com o Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do Brasil, para oferecer empréstimo pessoal com condições diferenciadas e usar o imóvel quitado como garantia também naquela plataforma.

A KeyCash foi criada por Paulo Humberg, pioneiro da internet no Brasil e fundador da gestora de fundos KPTL, e por Clarissa Vieira, ex-EY. “Com essa nova rodada, a companhia entra para um grupo de empresas que chamam a atenção do mercado”, diz Humberg. “Nosso papel é dar crédito para impactar a vida do empreendedor e fazer a economia rodar”.

A KeyCash nasceu visando para “desatar os nós financeiros do Mercado Imobiliário”. A meta inicial era ter informações precisas sobre preços de compra e venda de imóveis em bairros bastante demandados para, aos poucos, oferecer serviços que ampliassem a liquidez. O primeiro passo foram reformas. O crédito foi um caminho para ampliar a escala.

O mercado de crédito com garantias de imóveis, o home equity, tem uma carteira estimada em 12 bilhões de reais no Brasil. O próprio Banco Central projeta que esse tipo de crédito pode alcançar 500 bilhões de reais com o open banking e a evolução do processo de digitalização de registros de imóveis nos cartórios.

“Temos recursos próprios, de fundos que captamos. O horizonte indica que estamos num contexto muito favorável. A tecnologia vai melhorando os processos naturalmente”, acredita Humberg.

Um dos objetivos da KeyCash é roubar mercado de outras modalidades de empréstimos que se popularizaram nos últimos anos. Entre os empréstimos para pessoa física, o crédito consignado foi o produto que mais cresceu nos últimos 12 anos, para uma carteira de cerca de R$ 500 bilhões.

“Observamos que 68% dos clientes que pedem crédito querem usar o dinheiro para produzir algo, seja investir em um negócio ou reformar um imóvel para valorizá-lo. Um empréstimo com garantia imobiliária custa cerca de 1% ao mês, o que é bem mais viável que modalidades como o consignado. É nessa onda que estamos entrando”, diz Humberg.

