Investidor global: Petrobras levanta US$ 1,5 bi em bônus de 30 anos

A Selic nem chegou aos 4,25% sinalizados há 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para a reunião que acontece na semana que vem, uma tentação para quem busca maior remuneração de capital, mas os investidores estrangeiros demonstram que o apetite por ativos brasileiros se mantém. É isso o que demonstra a posição dos estrangeiros no mercado secundário de ações da B3, que alcança R$ 40 bilhões no ano, e o resultado da captação da Petrobras confirmada nesta sexta-feira.

A estatal concluiu a emissão de US$ 1,5 bilhão em bônus no mercado internacional, com prazo de 30 anos, e pela menor taxa da história, 5,50%.

A operação, realizada pela subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V., registrou uma demanda mais de seis vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Há 10 dias, a estatal anunciou a captação e seu objetivo de utilizar os recursos para a recompra de até US$ 2,5 bilhões em títulos com vencimento em 2050 emitidos no mercado internacional. A intenção da companhia, anunciada em 2 de junho, é recomprar, entre outros vencimentos, os bônus que pagam juros de 6,750% e com US$ 1,467 bilhão em circulação.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame?

Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.

Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.