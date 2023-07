Hidrovias: follow-on sai a R$ 3,40 e oferta levanta R$ 442 milhões

A oferta secundária de ações da Hidrovias levantou R$ 442 milhões, fontes próximas à operação afirmaram ao EXAME In. O preço final foi de R$ 3,40, valor bastante similar em relação ao fechamento do dia 10 de julho, em que a oferta foi anunciada (R$ 3,45) e um desconto de 1,7% em relação ao fechamento desta quarta-feira.

Os acionistas Pátria e Sommerville venderam tanto o lote base quanto o lote adicional (hot issue), em uma oferta de 130 milhões de ações. Do lado do Pátria, as ações foram vendidas pelos fundos Pátria Infraestrutura, Pátria Infraestrutura Brasil e HBSA Co-Investimento, que, juntos, somavam 25,6% das ações ordinárias da empresa. A Sommerville concentrava 8,3% do capital social da companhia.

Agora, com a oferta, o Pátria fica com 12,73% da companhia e, a Sommerville, com 4,15%.

A oferta foi totalmente destinada a investidores profissionais, portanto, sem direito de preferência para os demais acionistas. Os bancos coordenadores foram Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Santander e XP.

A estabilidade do preço dos papéis na oferta em relação à data do anúncio indica uma retomada gradual do ânimo do mercado com as ofertas de ações, na esteira das expectativas de queda de juros a partir do segundo semestre. É um comportamento que se assemelha, também, ao observado na pandemia, em que as ofertas de ações geravam aumentos de preços em papéis de setores variados.

Falando em pandemia, o IPO da Hidrovias foi um dos mais concorridos de 2020, sendo a terceira maior oferta do ano, atrás de Rede D'Or e Grupo Mateus. Os papéis da companhia acumulam desconto de mais de 50% de lá para cá e, hoje, a empresa está avaliada a R$ 2,6 bilhões na B3.