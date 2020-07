Bombando em novidades, JHSF fará oferta de ações de R$ 400 milhões

Depois de ser a única empresa com operação de shoppings com desempenho de destaque na bolsa em meio à pandemia, a JHSF Participações deve anunciar amanhã uma oferta de ações entre 300 milhões de reais e 400 milhões de reais, 90% primária. A companhia terminou a sexta-feira avaliada em 5,8 bilhões de reais. A ação teve alta de mais de 16% no dia e acumula valorização superior a 50% no mês.

Dona do badalado projeto Fazenda Boa Vista, a JHSF arrepiou o mercado com as novidades antes do fim de semana, concentradas na área de incorporação imobiliária — responsável por uma fatia de quase 50% do Ebitda consolidado.

Procurado, o porta-voz da JHSF não foi localizado para comentar o assunto.

Animou os investidores saber que o local escolhido para a prometida Villa XP foi justamente um terreno de 500 mil metros quadrados da companhia, ao lado do Catarina Outlet e do Aeroporto Catarina, o único totalmente privado e dedicado à aviação executiva do país. A companhia já assinou um memorando vinculante para a venda do terreno e desenvolvimento do projeto. A empreeitada, além de relevante por si só, promete ativar as operações que estão ao redor.

Na sexta-feira, a empresa ainda antecipou os números de vendas no segundo trimestre, com a Fazenda Boa Vista bombando em vendas durante a quarentena. O volume contratado de abril a junho em todos os negócios cresceu 466%, para quase 340 milhões de reais.

No meio da semana, a empresa já havia informado a compra de um terreno de 34,5 mil metros quadrados em São Paulo, na Marginal Pinheiros, com desembolso previsto para 2023, no valor de 157 milhões de reais. No local, será desenvolvido um empreendimento híbrido com torres residenciais e shoppings, com valor geral de vendas estimado em 1,5 bilhão de reais.

No front de curto prazo, estão o lançamento Resort Catarina, ao lado das atividades de mesmo nome, e de operações de Hotéis Fasano. Onde colocar o dinheiro novo, portanto, não falta.