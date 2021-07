Veja 5 formas como a onda de frio afetou o agro e a previsão da semana

A onda de frio que atingiu a região Sul e Sudeste recentemente acendeu o alarme nos agricultores. Estados como Minas Gerais e o Paraná enfrentaram geadas que causaram impactos nas lavouras de milho. Episódios de seca também não vinham favorecendo a colheita. Mas como os fenômenos climáticos dos últimos dias devem afetar o cultivo de milho e outros alimentos nos principais estados produtores? Veja, a seguir, uma análise exclusiva da Geosys, empresa de sensoriamento remoto.

A queda de temperatura dos últimos dias deve prejudicar ainda mais as lavouras de milho?

Sim. As perdas devem ser maiores no Paraná, em que apenas 3% do milho cultivado já foi colhido. As geadas registradas nos últimos dias devem prejudicar ainda mais os trabalhos nas lavouras. A boa notícia é que o volume de chuvas deve se manter baixo nos próximos dias.

1. Há possibilidade de uma onda de frio no Paraná nos próximos dias?

Sim, especialmente no norte e centro do estado, embora com menor intensidade.

2. Como o tempo deve se comportar em São Paulo?

A previsão é de uma nova queda das temperatura na semana que vem. As geadas dos últimos dias já impactaram as lavouras de milho, café de cana-de-açúcar.

3. E em Goiás?

Sem maiores dramas. Para os próximos dias, a previsão é de uma média de temperatura alinhada ao padrão climático dessa época do ano. Além disso, a seca deve continuar, favorecendo o progresso da colheita do milho.

4. A colheita de milho no Mato Grosso deve continuar avançando?

Sim. O estado deve continuar em período de seca. Até a semana passada, 55% da área de milho já havia sido colhida. Nos próximos dias, o ritmo da colheita não deve mudar.

5. As lavouras de café foram atingidas pelas geadas em Minas Gerais?

Sim. O mau tempo foi registrado especialmente no sul do estado, região tradicional de cultivo de café. A previsão para os próximos dias é de temperaturas próximas à média do período.