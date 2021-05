SuperAgro: safra de grãos deve ser recorde, com preços em alta

Neste ano, o país deve bater mais um recorde na produção de grãos, com uma colheita de 274 milhões de toneladas, em uma alta de 6,5% em comparação à safra anterior, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em relação à soja, a expectativa é de uma produção de 144 milhões de toneladas. Apesar dos problemas causados pela seca na época da semeadura de verão, o cultivo de milho também deve atingir um bom resultado, alcançando um volume de mais de 105 milhões de toneladas.

O cenário macroeconômico, no entanto, é complexo. O aumento da demanda da China e outros países tem impactado o preço das commodities, que deve pressionar a inflação no Brasil. Na indústria da carne, é crescente a preocupação com a alta dos insumos. A forte estiagem nas principais áreas de plantio em abril e o aquecimento da demanda externa já estão levando algumas empresas a analisar a importação de milho.

Esse é o tema do quarto episódio do podast SuperAgro, que vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro. Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), é o entrevistado desta edição.

"Temos de nos preocupar com as mudanças climáticas e o desmatamento na Amazônia porque afetam o regime de chuvas e secas, com impacto direto no agronegócio", diz Brito. "Em parte, a estiagem deste ano é explicada pela derrubada da floresta. Todos nós, sociedade civil, iniciativa privada e governo, devemos nos preocupar com esse tema".

Em meio a novas ameaças de redes de varejo europeias à compra de produtos brasileiros, devido à questão ambiental, e as suspeitas de corrupção do ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, Brito também discute caminhos para o reposicionamento da imagem do Brasil no exterior.

Brito lembra que a chegada de novas gerações de produtores rurais no agronegócio brasileiro vem trazendo novas perspectivas de sustentabilidade e inovações tecnológicas, com ganhos crescentes na produtividade e expansão dos produtos ofertados ao mercado. "Há ainda segmento em que podemos avançar muito, como o de frutas. Exportamos apenas 2% de nossa produção", afirma.

