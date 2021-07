SuperAgro: rei dos ovos é tema de novo episódio do podcast

Com um faturamento de 785 milhões de reais em 2020 e uma expectativa de passar a casa de 1 bilhão de reais neste ano, a Granja Faria, uma das maiores empresas avícolas do Brasil, poderia ter se contentado com a produção de ovos. A companhia, fundada em 2006, decidiu dar um passo a mais e investir no setor de serviços. Na semana passada, abriu em São Paulo a primeira unidade de sua rede de fast food, especializada em ovos, a Eggy.

O restaurante serve vários tipos de café da manhã, além de receitas criadas por seus chefs — a estrela é sempre o ovo, seguindo uma trilha de sucesso já testada em países como os Estados Unidos. A expectativa é abrir 30 lojas próprias de rua e em aeroportos até o final. O negócio principal da empresa, no entanto, continua focado nas granjas. Hoje, 14 milhões de galinhas produzem 7,2 milhões de ovos por dia — são 2,5 bilhões por ano. A empresa exporta para dez países, do Paraguai à Arábia Saudita.

O mercado avícola e as perspectivas de novos negócios ligado ao setor são o tema desta edição do podcast SuperAgro, que traz semanalmente os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro. Denilson Dorigoni, presidente das Granjas Faria, é o entrevistado desta edição.

"Expandimos muito nos últimos anos, comprando empresas, quase todas muito ricas em cultura, fundadas há 70 ou 80 anos", diz Dorigoni. "Muitas das receitas que utlizamos no Eggy vieram dessas empresas".

A Granja Faria foi fundada por Ricardo Faria, ainda à frente do negócio, com o objetivo de fornecer pintinhos — os ovos férteis — para grandes frigoríficos como a BRF. Em 2017, deu um salto de expansão ao entrar no mercado de ovos comerciais, que movimenta mais de 1 bilhão de reais por ano no Brasil.

O negócio decolou com uma granja de galinhas criadas soltas em Santa Catarina, onde hoje são criadas 1,2 milhão de aves. Atualmente, a empresa possui 21 plantéis distribuídos pelo país. "A onda de aquisições que se seguiu abriu nossos olhos para outras oportunidades de negócios e inovação, como o Eggy", diz Dorigoni.

