SuperAgro: podcast discute perspectivas do mercado de etanol

Nos últimos doze meses, o preço do etanol acumulou uma alta de 50%, em boa parte devido à valorização do açúcar no mercado internacional de commodities, que vem impulsionando as exportações do produto. Outro fator que ajuda a explicar essa equação é a maior demanda por etanol nos postos de combustíveis. Apenas em abril, foram consumidos 1,5 bilhão de litros de etanol, 25% a mais em relação ao mesmo período do ano passado.

Com as altas consecutivas do preço da gasolina, que já chega a quase seis reais em vários postos, segundo uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) realizada entre os dias 30 de maio e 5 de junho, a expectativa é que a demanda por etanol continue aumentando.

Ao mesmo tempo, as usinas de cana de açúcar comemoram os bons resultados em sustentabilidade, com uma emissão recorde de 5,2 milhões de créditos de carbono realizada em maio.

Luís Roberto Pogetti, presidente do Conselho de Administração da Copersucar, é o entrevistado desta edição.

"Também há inúmeras incertezas sobre a economia, principalmente por conta da pandemia", diz Pogetti. "Se tiver um novo lockdown, o preço do etanol pode cair, com mais oferta e menos demanda".

Em meio às discusssões sobre as perspectivas para o mercado de etanol, as usinas sócias da Copersucar, considerada uma das maiores plataformas globais de comercialização de açúcar, evitaram o lançamento de mais de 5,2 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, por meio da emissão de títulos verdes no âmbito do programa de descarbonização instituído pela Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

