SuperAgro: podcast discute os novos fundos de investimento do setor

Lançados no início deste ano, os fundos de investimentos voltados ao agronegócio, os Fiagro, devem movimentar mais de 3 bilhões de reais até dezembro. Em 2022, a expectativa é que esse montante chegue a quase 15 bilhões de reais, dado o apetite por investimento em um setor que é responsável por mais de 20% do PIB brasileiro.

Regulamentado pela lei 14.130, de março de 2021, esse tipo de fundo permite que pessoas físicas e jurídicas possam investir no agronegócio brasileiro, contribuindo para a oferta de crédito no setor. Há diversas modalidades disponíveis, entre elas a participação em empresas que atuam na cadeia produtiva do agronegócio e cotas de fundos de investimento com mais de 50% do patrimônio dedicado a ativos do setor.

O primeiro Fiagro com oferta pública foi registrado em setembro pela gestora Santa Fé Investimentos, com foco em investimentos relativos a arrendamentos de terra e parcerias agrícolas em fazendas de grãos e cana-de-açúcar – no total, são 26 propriedades rurais, a maior parte delas localizada na região conhecida como Matopiba, que engloba uma grande (e profícua) área produtiva no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

“O agronegócio não para de bater recordes de produção e exportação, além de representar mais de 20% do PIB”, diz Gabriel Junqueira, sócio da Santa Fé Investimentos. “Essa opção de investimento já se provou bem-sucedida em países como os Estados Unidos, que, ao lado do Brasil, lideram o mercado agrícola e de pecuária no mundo”. Junqueira é o entrevistado desta edição do podcast SuperAgro, que vai ao ar semanalmente, trazendo os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro.

O mercado tem a expectativa de movimentar 25 bilhões de reais nos próximos anos com a nova modalidade diante da procura crescente por investimentos no setor. "Trata-se de um ciclo positivo, que se reverte em maior capitalização no campo e produtividade", afirma Junqueira.

O podcast SuperAgro vai ao ar todas semanas com os principais desafios e oportunidades do agronegócio, com apresentação de Carla Aranha, repórter de macroeconomia da EXAME. Clique aqui para ver o canal e não deixe de acompanhar os próximos programas.

