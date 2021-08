SuperAgro: podcast discute o impacto das mudanças climáticas no campo

As geadas do mês de julho e o déficit hídrico que atingiram os principais estados produtores do agronegócio brasileiro neste ano trouxeram uma questão importante: qual deverá ser o impacto das mudanças climáticas na agricultura? Os dados apontam em uma direção desconfortável. Nesta segunda, 23, o MapBiomas, entidade sem fins lucrativos que reúne universidades e empresas, divulgou um estudo sobre a perda de água no Brasil — entre 1985 e 2000, houve uma redução de 15,7% na cobertura de água doce.

O fenômeno é global: a escassez de água afeta países como o Chile, o que causou neste mês a suspensão de operações relativas à extração de cobre, e os Estados Unidos. Uma seca nas planícies no norte do país afetou as lavouras de trigo em julho. Por aqui, o clima foi um dos principais fatores que miniram a expectativa de uma nova safra de recorde grãos neste ano.

Mesmo assim, com ou sem intempéries, o agronegócio brasileiro deve atingir um faturamento inédito de 1 trilhão de reais, graças ao contínuo aumento da produtividade e a valorização das commodities no mercado internacional.

O impacto das mudanças climáticas no agronegócio e as soluções para enfrentar os eventos extremos são o tema deste episódio do podcast SuperAgro, que vai ao ar todas as semanas, trazendo os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro. Fabio Mutta, gerente técnico do Centro Tecnológico do AgroGalaxy, empresa de produção de sementes e venda de insumos agrícolas, é o convidado desta edição.

“Toda mudança climática que ocorre afeta a agricultura, que é uma indústria a céu aberto, principalmente as grandes culturas como soja e milho”, diz Mutta. “Mas os agricultores já vêm se preparando isso e nós que trabalhamos com eles estamos dentro desse cenário”.

Os insumos biológicos são considerados importantes aliados para minimizar os efeitos do clima na agricultura. “Quanto mais ativo o solo e melhor ele estiver estruturado, mais raízes a planta produz. Há também uma melhor nutrição da planta”, diz Mutta. “Com isso, há maior resistência contra o estresse climático”.

