Produção de açúcar no centro-sul atinge 2,8 milhões de toneladas

A produção de açúcar do centro-sul do Brasil atingiu 2,89 milhões de toneladas na segunda quinzena de junho, aumento de 5,63% ante igual período do ano anterior, informou nesta segunda-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

O volume de cana processado pelas unidades produtoras da região alcançou 45,01 milhões de toneladas na segunda metade de junho, avanço de 4,39% ante o apurado na mesma quinzena da safra passada.

No acumulado desde o início do ciclo 2021/22 até o final de junho, a moagem acumula queda de 8,45%. No período, a quantidade de cana-de-açúcar processada pelas usinas atingiu 210,93 milhões de toneladas, afirmou a entidade em nota.

Com base em dados preliminares do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) para junho, considerando uma amostra comum de 60 unidades, a Unica disse que a produtividade foi de 80,9 toneladas por hectare colhido no mês, ante 90,9 toneladas observadas no mesmo período na safra 2020/21 – queda de 11% no rendimento agrícola.

"Estimamos que a área colhida até o momento supera em 2,5% aquela registrada no mesmo período da safra passada. Portanto, a despeito da retração de 8,45% observada na moagem, a safra 2021/2022 está avançada no Centro-Sul. A quebra acumulada na produtividade até junho (-10,5%) tem se traduzido em recuo de oferta de alguns produtos", disse em nota o diretor técnico da entidade, Antonio de Padua Rodrigues.

