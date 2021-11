Preços dos alimentos devem continuar altos em 2022, diz Cargill

Os preços dos alimentos devem permanecer elevados em 2022 sob pressão dos gargalos da cadeia de suprimentos global, de acordo com o diretor-presidente da Cargill, que destacou a escassez de mão de obra como um dos maiores riscos enfrentados pelo setor.

Quer se trate de processadores de carne, caminhoneiros, operadores de armazéns ou funcionários portuários, a competição por trabalhadores no sistema alimentar global está mais acirrada.

Fábricas não têm operado com capacidade total, o que limita o fornecimento de alimentos e abre espaço para mais aumentos de preço, disse David MacLennan, CEO do gigante agrícola.

“Achei que a inflação em agricultura e alimentos fosse transitória”, disse MacLennan em entrevista durante o Bloomberg New Economy Forum, em Singapura. Mas agora o executivo tem menos certeza por causa da “contínua escassez no mercado de trabalho”, acrescentando que a mão de obra é um dos pontos que a empresa “observa com mais atenção”.

Os preços globais dos alimentos atingiram o maior nível em uma década em outubro, o que tende a elevar ainda mais as despesas das famílias e piorar a fome em diversos países.

O mau tempo afetou as colheitas neste ano, os custos de frete dispararam e a escassez de mão de obra bloqueou a cadeia de abastecimento de alimentos. Além disso, a crise de energia impulsionou os preços dos fertilizantes para agricultores no mundo todo.

MacLennan disse em setembro que o aumento dos custos dos alimentos seria transitório e que perderia força com o tempo. Desde então, a alta nos preços da energia e os constantes problemas na cadeia de suprimentos deixaram os mercados “muito mais apertados”, afirmou.

“Quando você tem oferta limitada, isso pode levar a preços mais altos”, disse MacLennan. No entanto, ele destacou que a China não tem comprado produtos agrícolas de forma tão agressiva quanto no ano passado, enquanto as colheitas na América do Norte são abundantes. “Isso tira um pouco da pressão sobre o sistema.”

A busca por combustíveis mais verdes para aviões e biodiesel também coloca os alimentos contra a produção de energia, o que encolhe a oferta de óleo comestível. Os preços do óleo de palma, o óleo vegetal mais consumido no mundo, acumulam alta de cerca de 50% nos últimos 12 meses, enquanto o óleo de soja subiu 60% no período. A canola, também usada para fabricar óleo, está perto de um recorde.

A tensão entre alimentos e combustíveis atingirá o maior nível dos últimos 15 anos, disse MacLennan. Chegará o dia em que mais produtos agrícolas serão usados para gerar energia do que em alimentos, por isso caberá aos agricultores buscar a inovação e se tornarem mais produtivos, acrescentou.