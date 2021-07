Precificação da Agrogalaxy acontece nesta quinta: empresa vai à Bolsa

Chegou o dia. Depois de cancelar a abertura de capital em abril, em função da volatilidade do mercado, a Agrogalaxy, plataforma de varejo de insumos agrícolas, deve anunciar nesta quinta, 22, o valor de precificação das ações. As negociações na B3 devem ter início na próxima segunda, 26, com a oferta base em torno de 520 milhões de reais. O preço médio estimado pela venda dos papéis varia de 13,75 reais e 16,50 reais.

A oferta pública de ações (IPO) ocorre em um momento de movimentação na B3, com a listagem da Raízen e da CBA, empresa de alumínio do grupo Votorantim, acompanhada pelo sucesso da operação da 3Tentos Agroindustrial. A distribuidora de insumos agrícolas captou 1,3 bilhão de reais no início do mês, em sua estreia na Bolsa, com a demanda superando em três vezes a oferta.

As expectativas positivas com IPOs bem estruturados de companhias do agronegócio seguem em alta, com a previsão de novos saltos de faturamento do setor neste ano. A safra de grãos deve atingir cerca de 263 milhões de toneladas (resultado 3,5% superior ao de 2020), com um crescimento da área plantada e preços valorizados em Chicago

.A Agrogalaxy, criada pelo fundo de private equity Aqua Capital, especializado em agro, vem aproveitando essa boa onda. Com mais de cem lojas físicas e um canal digital, a empresa vende insumos agrícolas para pequenos e médios produtores, atuando também na produção de sementes e armazenamento de grãos. No ano passado, o faturamento líquido aumentou 27%, somando 4,1 bilhões de reais, e o Ebitda deu um salto de 29%, tendo chegado a 254 milhões de reais.

Os recursos provenientes da oferta de ações deverão ser investidos em eventuais aquisições, na expansão da plataforma online e no número de lojas. Hoje, a empresa mantém 104 unidades em 9 Estados, além de 19 silos e três plantas próprias de sementes de soja.