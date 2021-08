Plantio de milho do centro-sul do Brasil atinge 4,1% da área, diz AgRural

O plantio de milho verão no centro-sul do Brasil na nova safra (2021/22) havia atingido 4,1% da área até a última quinta-feira, em ritmo inferior ao índice registrado no mesmo período do ano passado (5,7%), apontou nesta segunda-feira a consultoria AgRural.

"Os trabalhos são puxados pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Algumas poucas áreas também já começaram a ser semeadas no Paraná, mas são casos muito pontuais", comentou a AgRural em nota.

Apesar de o plantio já estar em curso, "os produtores avançam com cautela, já que novas frentes frias podem resultar em geadas e consequentes problemas de germinação, a exemplo do que aconteceu no ano passado na fronteira oeste gaúcha".

Já a colheita da segunda safra 2020/21 atingiu 79% da área, após avanço de nove pontos percentuais em uma semana, de acordo com levantamento da AgRural. Um ano antes, a colheita estava feita em 82% da área.

"Os trabalhos de colheita estão encerrados em Mato Grosso e tiveram bom avanço nos outros Estados, favorecidos pelo aumento das temperaturas", disse.

No Paraná, porém, o atraso continua grande e há preocupação com a possibilidade de chuvas nos próximos dias, "que podem resultar em problemas de qualidade ainda maiores", após geadas atingirem o cereal paranaense.