Nova linha Ford Ranger 2022 surpreende no campo (e na cidade)

Assim como o agronegócio, que não para de crescer e representa mais de um quarto do produto interno bruto (PIB) do país, a nova Ford Ranger 2022 é a prova de que a marca segue investindo em tecnologia e inovação para apoiar os produtores rurais (com os quais mantém uma estreita relação de parceria) em seus desafios.

A Linha Ranger 2022 traz novidades como o sistema FordPass™ Connect, que permite que o usuário interaja com a picape e, pelo app, dê comandos como ligar o veículo junto com o ar-condicionado, travar e destravar as portas, além de poder acompanhar a localização da frota. Tudo isso à distância.

Conta também com o SYNC® 3, um multimídia exclusivo da montadora. O sistema vem com uma tela de 8 polegadas sensível ao toque que concentra todos os controles e funções, como entretenimento, climatização, telefone e navegador GPS com mapas em português. Ao mesmo tempo, duas telas LCD de 4,2 polegadas no painel de instrumentos permitem que o motorista configure e visualize as funções do veículo.

O sistema conta ainda com duas entradas USB, conexão bluetooth® 1, conectividade com Android Auto, Apple Carplay e AppLink e a possibilidade de controlar as funções de áudio e navegador sem tirar as mãos do volante.

FordPass™ Connect: sistema permite que o usuário interaja com a picape e, pelo app, dê comandos como travar e destravar as portas, além de localização da frota FordPass™ Connect: sistema permite que o usuário interaja com a picape e, pelo app, dê comandos como travar e destravar as portas, além de localização da frota

Feita para não parar

Considerada a Melhor Picape do Ano (pelos próprios donos) em 2020 pela Quatro Rodas, a Ford Ranger foi projetada para terrenos desafiadores. Não à toa, tem a maior capacidade de imersão do segmento, podendo atravessar ambientes alagados com até 800 milímetros de profundidade.

Capacidade de imersão: Ford Ranger pode atravessar ambientes alagados com até 800 mm de profundidade Capacidade de imersão: Ford Ranger pode atravessar ambientes alagados com até 800 mm de profundidade

O veículo também ajusta automaticamente os parâmetros de força e frenagem em cada uma das rodas em função do balanço da carga – o que acaba garantindo mais segurança e durabilidade dos freios – e regula a estabilidade da picape de acordo com a carga que ela está levando.

Na tampa traseira, um assistente de abertura e fechamento permite ainda o carregamento da caçamba com mais facilidade e 70% menos esforço na hora de fechar.

DNA off-road

E como uma boa pipace Raça Forte, a nova linha Ford Ranger 2022 oferece motorizações e transmissões para diferentes tipos de uso: 2.2 Diesel Duratorq de 160 cv e 385 Nm com transmissão manual ou automática de seis velocidades e 3.2 Diesel Duratorq de 200 cv e 470 Nm de torque com transmissão automática de seis velocidades.

Raça Forte: a nova linha Ford Ranger oferece motorizações e transmissões para diferentes tipos de uso Raça Forte: a nova linha Ford Ranger oferece motorizações e transmissões para diferentes tipos de uso

Ao todo, são nove versões disponíveis: XL Chassis, XL Cabine Simples, XL Cabine Dupla, XLS 4x2, XLS 4x4, XLT, Limited e as versões especiais Black e Storm. Nas configurações 4x4, a Ford Ranger conta com trações 4x4 normal e reduzida com seis marchas para transpor terrenos irregulares, arenosos e em condições de pista molhada. Já o diferencial traseiro blocante eletrônico permite tirar de letra obstáculos que parecem impossíveis de transpor, como terrenos muito acidentados ou sujeitos a atolamento.

Para aumentar a capacidade off-road, os modelos também são equipados com pneus de uso misto All Terrain. Além disso, suportam 3,5 toneladas de reboque e contam com controle automático em descidas e direção elétrica.

Direção inteligente

E como o trabalho no campo começa cedo, a Ford Ranger traz, em sua nova linha, faróis dianteiros full LED com luzes de condução diurna, lanternas e farol alto também em LED. Os faróis possuem três vezes mais alcance e 74% a mais de economia.

Faróis dianteiros full LED: três vezes mais alcance e 74% a mais de economia Faróis dianteiros full LED: três vezes mais alcance e 74% a mais de economia

A condução segura é reforçada com sete air bags e um assistente autônomo de frenagem capaz de detectar se o veículo à frente parar inesperadamente ou se um pedestre atravessar a rua ou a estrada. Neste caso, os freios podem ser acionados automaticamente se o condutor não o fizer.

A velocidade do veículo também é ajustada automaticamente para manter sempre uma distância segura entre a Ford Ranger e o veículo da frente. Se o piloto automático adaptativo detectar um veículo mais lento, ele também reduz automaticamente a velocidade e, quando a pista estiver livre, retorna para aquela que havia sido programada. Outras funções, como controle de estabilidade e tração, sistema anticapotamento, assistente de partida em rampas e sistema de permanência em faixa aumentam a segurança ao volante.

Versões especiais da Ford Ranger

Black: inspirada na força do campo 1. Cam_3_4_Frontal_A_Ford_Ranger_Black_Basicas_F02 zoom_out_map 1 /5 Ford Ranger Black : picape urbana foi desenvolvida pela engenharia local, especialmente para o mercado brasileiro (Ford/Divulgação)

2. Captura de tela 2021-04-29 164857 cópia zoom_out_map 2 /5 Diferenciais: versão vem com acabamento em preto no interior (Ford/Divulgação)

3. Captura de tela 2021-04-29 164932 cópia zoom_out_map 3 /5 No exterior, destaque para o conjunto de rodas de liga leve exclusivas aro 18 polegadas, Visual Black, Santo Antônio, estribo (Ford/Divulgação)

4. Captura de tela 2021-04-29 164955 cópia zoom_out_map 4 /5 Acessórios: capota rígida elétrica, protetor de caçamba e rede porta-objetos que transformam a caçamba em um porta-malas de 1.180 litros (Ford/Divulgação)

5. Captura de tela 2021-04-29 165034 cópia zoom_out_map 5/5 Força: motor Diesel Duratorq de 2.2L com 160 cv e 385 Nm de torque trazem a combinação perfeita entre robustez e economia (Ford/Divulgação)

Storm: a picape criada para o off-road 1. Captura de tela 2021-04-29 165116 cópia zoom_out_map 1 /4 Uma picape robusta: criada para o off-road, a Ford Ranger Storm tem aparência esportiva. Modelo vem equipado com santantônio (barras de metal entre a cabine e a carroceria) exclusivo e arco central funcional fixado na estrutura da caçamba (Ford/Divulgação)

2. Captura de tela 2021-04-29 165149 zoom_out_map 2 /4 Cheia de atitude: modelo tem alargadores de para-lamas e detalhes em preto nas laterais e no capô (Ford/Divulgação)

3. Captura de tela 2021-04-29 165232 zoom_out_map 3 /4 Raça Forte: modelo supera terrenos mais difíceis graças ao motor Diesel Duratorq de 3.2 L com 200 cv e 470 Nm de torque, o mais forte da linha Ranger. (Ford/Divulgação)

4. Captura de tela 2021-04-29 165310 cópia zoom_out_map 4/4 Pneu Scorpion AT Plus: desenvolvido especialmente para essa versão, entrega uma enorme capacidade off-road e facilita a expulsão de lama, pedras e objetos. Além disso, melhora a tração em terrenos acidentados e superfícies escorregadias (grama molhada e lama). (Ford/Divulgação)

A nova linha Ford Ranger 2022 mostra a evolução e continuidade da marca no Brasil e o seu empenho em seguir entre modelos de picapes mais vendidas no país, seja para uso no campo ou na cidade.

Clique aqui para conferir todos os detalhes da linha Ford Ranger 2022, a picape raça forte do Brasil.