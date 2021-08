Governo de SP anuncia R$ 215 mi em linhas de crédito a produtores rurais

O governador João Doria anunciou, nesta quinta-feira, 12, a liberação de 215 milhões de reais para linhas de crédito e seguro rural. Serão 57 milhões de reais apenas de seguro rural. Em 2020, foram liberados 51 milhões de reais. Este ano, o governo paulista deve bater um recorde na liberação.

O lançamento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, com as presenças do vice-governador Rodrigo Garcia e do Secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges. “O agronegócio deve crescer pelo menos dois dígitos em São Paulo este ano”, disse Doria. “Esse resultado deverá ser puxado especialmente pelas exportações, que tem crescido em valor e quantidade “.

O governo de São Paulo também deve lançar o programa AgroSP+Seguro. O objetivo é melhorar a segurança no campo. Na primeira fase, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai enviar 250 caminhonetes a municípios. Caberá às administrações municipais, com a participação da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, a estruturação do esquema de segurança nas áreas rurais.

Crédito e seguro rural

O Governo de SP também vai liberar 100 milhões de reais em crédito emergencial para atendimento aos produtores rurais afetados por eventos como a pandemia, seca e geadas. Os recursos serão viabilizados pelo Desenvolve-SP, Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), para o custeio emergencial. Outros 30 milhões de reais serão destinados ao Seguro Rural, totalizando 57 milhões de reais em 2021; valor 11,7% maior do que o liberado em 2020.

Agricultores afetados pelas geadas deverão ter acesso 50 milhões de reais. Cada produtor poderá obter crédito de até 21 mil reais.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento ainda vai viabilizar, via Banco do Brasil, a retomada de linhas de crédito do FEAP. No total, serão disponibilizados 35,7 milhões de reais para reativação da subvenção do programa Pró-Trator/Implementos Agrofácil e de outras ações nas áreas de Desenvolvimento Rural Sustentável, Aquicultura e Pesca, Agricultura Sustentável e Produção Animal.