Gás natural pressiona custos de produção de açúcar, diz Tereos

A produtora de açúcar francesa Tereos fez um alerta sobre o impacto dos maiores preços do gás natural nos custos de processamento da commodity na Europa, colocando mais pressão em um mercado já afetado por condições climáticas extremas e taxas de frete mais altas.

O aumento dos preços de energia, especialmente do gás, elevou os custos de produção da empresa “tremendamente”, segundo cópia de um e-mail enviado a clientes e visto pela Bloomberg News.

Esses custos pioraram uma situação já volátil no mercado de açúcar, pois a seca e geadas no Brasil podem trazer perdas significativas da produção. Ao mesmo tempo, produtores de beterraba europeus enfrentam redução da área plantada, com suprimentos atingidos por geadas na primavera do hemisfério norte. Os preços do açúcar bruto dispararam 27% este ano em Nova York, enquanto o açúcar branco foi negociado a US$ 490 a tonelada na ICE Futures Europe, com alta de 16% desde janeiro.

A Tereos disse que os preços do açúcar podem ultrapassar 600 euros (US$ 700) a tonelada, levando a Europa a atrair maiores importações. A empresa não especificou o prazo.

Um porta-voz da Tereos não quis comentar.

